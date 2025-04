Denver igra veoma loše, a novinar iz Denvera smatra da je glavni krivac za to Džamal Marej. Ekipi iz Kolorada neophodan je Kanađanin kakvog su imali pre dve sezone, kada su bili šampioni.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denever je u lošoj seriji, a sezona se bliži kraju. Navijači su ogorčeni, a veliki broj onih koji prati klub iz Kolorada razočaran je činjenicom da njihov tim ide veoma lošim putem. Zbog toga je novinar "Denver posta" Šon Kiler u svojoj kolumni postavio pitanje koje je glavna tema ovih dana: "Da li je neki NBA tim nekada potrošio veličinu igrača na način na koji Nagetsi troše Nikolu Jokića?" Tom prilikom novinar je zaključio da Nikola Jokić nikada neće osvojiti prsten bez zdravog Džamala Mareja.

Potraga za krivcem je u toku, a među prvim se ističe generalni menadžer Kalvin But. Razlozi su jasni - šampion NBA lige iz 2023. nikoga značajnog nije doveo Nikoli Jokiću, umesto velikih zvezda u tim su stigli mladi igrači ili oni koji nisu dovoljno dobri da bi, makar nakratko, zamenili Srbina na terenu. Uz sve to, Džamal Marej nije na prošlogodišnjem nivou i sve to dovodi do neizbežne konstatacije: "Najbolji igrač na svetu igra najbolju košarku u karijeri za ekipu koja ne igra odbranu, ne sluša trenera i nema tu 'dubinu' da prebrodi oluju", stoji u kolumni Denver posta.

Vidi opis "Jokić gubi vreme sa njim, on nije taj": Denverov insajder besan zbog haosa u klubu, zna ko je najveći krivac Nikola Jokić i Naz Rid Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profime Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Printscreen/YouTube/DNVR Sports Br. slika: 5 5 / 5

"Ovog meseca, u utakmicama koje su važne u borbi za mesto nosioca u plej-ofu, Džoker je u proseku postizao 45 poena, 12,3 skoka i 10,7 asistencija tokom tri meča. Denver ima skor 0-3. Što bolje izgleda, to više boli... Stef Kari nikada nije osvojio titulu bez Kleja Tompsona. Majkl Džordan nikada nije osvojio prsten bez Skotija Pipena. Džoker neće osvojiti ni sekundu bez zdravog Džamala Mareja", objasnio je kolumnista.

Zašto je Džamal Marej važan za Denver?

Timovi koji su osvajali NBA ligu uvek su u svojoj ekipi imali lidera, ali i one igrače koji su imali veoma važan doprinos za ekipu. Ako je Nikola Jokić lider, onda bismo titulu drugog najvažnijeg morali da dodelimo Džamalu Mareju, iako je on ove sezone ne "nosi" kako bi trebalo.

"On nije taj igrač, ali mogao bi da bude. To je ono što vas - a nadamo se i njega - malo izluđuje. Kad igra na svom nivou, Marej je greška u video igrici koja je oživela, skok-šut koji je naizgled uvek sve gori."

"Vreme je da svoje plavo-zlatne brojanice držite u jednoj ruci i bocu Pepto Bismola (za smanjenje gorušice) nadohvat ruke u drugoj. Glavni trener Majkl Maloun rekao je novinarima pre utakmice protiv Indijane da se nada da će se Marej vratiti na početku plej-ofa. Da budemo jasni - Nagetsi ne bi osvojili prsten pre dve godine da Marej nije bio savršeno precizan", dodao je u svojoj kolumni.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Potom je novinar nešto detaljnije objasnio produžetak ugovora pojedinih igrača u timu i ukazao na to da nije zadovoljan urađenim poslom u Denveru. "Mareju je produžen ugovor do 2029. i on iznosi 208,5 miliona dolara. Maksimalni ugovor sa Majklom Porterom tada je izgledao preuranjeno, a sada izgleda bolno. Kada se vozite 'Rasel Vestbruk Ekspresom', te karte se ne vraćaju. Da li je Marej kriv što se Nagetsi rotiraju u odbrani brzinom starog bojnog broda?"

"Takođe je vredno napomenuti i to da je Pipen igrao u najmanje 72 utakmice ligaškog dela sezone - u svakoj od svojih prvih 10 NBA sezona. Tačka poređenja: Marej je to uradio samo tri puta, sve pre svoje 22. godine. Od sezone 2019-20, momak iz Ontarija je u proseku imao 49 nastupa u regularnoj sezoni."

I Jokić gubi vreme

Nikola Jokić igra najbolju sezonu u svojoj karijeri, prosečno beleži 30 poena, skoro 13 skokova i 10,2 asistencija, ali jasno je da neće doveka biti najbolji NBA igrač. A, to je nešto što je podvukao i američki novinar: "I Jokić gubi. I to je deo koji te ubija. Ima 30 godina. Denver mora da okruži Džokera što pre sa više strelaca koje može da nahrani loptama, sa više defanzivaca koji mogu zaustaviti ili usporiti kontre pre nego što stignu do njega i potreban mu je najmanje jedan dobar defanzivac na distanci. Ne za dve godine. Danas."

Nikola Jokić

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Umesto toga, Jokić je spasitelj i zatvorenik. On je ikona koja pokušava da zaštiti nefunkcionalnu franšizu od kandži njenih kolektivnih demona. MVP traži pomoć koja možda nikada neće doći. Kada su Nagetsi produžili ugovor sa Marejem prošle jeseni, izgledalo je da su prošli jeftino. Sedam meseci kasnije, počinjete da se pitate da li je to zaista bio pakt sa Mefistofelom (jednim od glavnih demona u hrišćanskoj mitologiji). I da li će račun uskoro doći na naplatu", surovo je zaključio novinar Kiler.