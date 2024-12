"Molila sam ga...": Vesna Zmijanac otkrila nove detalje o Milanu Stankoviću, otkrila da li su i dalje u kontaktu

Vesna Zmijanac otkrila je da li je u kontaktu sa Milanom Stankovićem.

Milan Stanković pre nekoliko godina povukao se sa muzičke scene, i tada se o njegovom privatnom životu malo zna u javnosti.

Ipak, poznato je da se posvetio duhovnom životu i da mnogo vremena provodi po manastirima, gde je navodno bio i iskušenik. Kako se pisalo u medijima, Milan je želeo da se zamonaši u manastiru Podmaine u Crnoj Gori, dok su se pre nekoliko meseci oglasili iz manastira i demantovali navedeno i istakli da je kod njih boravio zarad duševnog mira.

Intersovanje za njegov život je ogromno, dok mnogi znaju da je Milan izuzetno blizak sa Nikolijom, ćerkom Vesne Zmijanac. Upravo Vesna je sada otkrila šta zna o pevaču, te priznala da se sa njim nije dugo čula.

"Nismo se čuli poslednjih dva-tri meseca. Nisam sigurna da se on nešto spektakularno vraća još. Nadam se da će se poželiti i da će mu to doći. Za mene je on jedan od najboljih pevača na svetu i molim ga već tri godine da se vrati. Mislim da čeka pesmu, ne može on da peva šta bilo. Mora sam to da pravi, a to je posao. Bez problema bi mogao da bude svetska zvezda", rekla je za Radio Svetski.

Podsetimo, Milan Stanković je jednom prilikom govorio o tome šta vera znači za njega.

"Kršten sam još kao beba da bih preživeo. Velike darove mi je dao Bog, a s tim ide i veliki krst. Ali u ludilu ovog vremena, duhovno slepi, gluvi, nemi i svegrešni, svi neminovno ozbiljno promašujemo i sa zakašnjenjem osetimo da bez logosa božjeg nema života. Sve se na kraju završava Gospodom, jer kroz njega je sve i postalo", rekao je pevač svojevremeno.

"Manastiri i svetootačko predanje su tu da nas uče i pomognu da postanemo hrišćani, što je vrhunska vrednost. Biti istinski hrišćanin stanje je duha koje nadilazi vreme i nakon telesne smrti prelazi u večno blaženstvo. Ali hajde, za početak, da naučimo da biti pravoslavni hrišćanin nije slobodan dan za jelo i piće za praznike, niti je brojanica okačena o retrovizor u kolima", objasnio je Milan svojevremeno za medije.

