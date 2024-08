OD ČEGA ŽIVI MILAN STANKOVIĆ OD KAD NIJE NA ESTRADI: Nekad mu Rada odplaćivala dug na rate, a sad bijesno zarađuje

Iako više ne pjeva, na njegov račun se svakog mjeseca slije lijepa količina novca.

Izvor: Facebook/Центар за културу "Небојша Глоговац" Невесиње

Milan Stanković odlučio je prije nekoliko godina da muzičku karijeru stavi na "stendbaj". Iako su fanovi željni njegovih pjesama, čini se da nekada jedan od najpopularnijih pjevača nema namjeru da se u skorije vrijeme vrati na scenu.

Fokusiran je na svoj mir, te obilazi hrišćanske svetinje, a u jednom trenutku se pisalo i da želi da se zamonaši u manastiru Podmaine u Crnoj Gori.

Međutim, iz manastira su naveli da je Stanković daleko od toga da postane iskušenik, te da je boravio kod njih samo zarad duhovnog mira.

Izvor: Instagram/milanstankovic

Sa druge strane, mnogi se pitaju i od čega Milan živi, s obzirom da više nije u muzici. Prema pisanju domaćih medija, Milan Stanković razvio je biznis sa kamionima u Čikagu, koji mu je trenutno glavni izvor prihoda.

Milan je još u martu prošle godine otvorio kompaniju za transport u Americi. Imao je samo jedan kamion kad je započeo posao u Čikagu, a sada ih ima već desetak. Firma mu lijepo napreduje, a i zaposleni su veoma zadovoljni - pričao je prije izvor blizak pjevaču za "Republiku".

Rada plaćala Milanov dug

Inače, nedavno je Saša Popović ispričao i da nikada nije saznao razlog zašto je Milan Stanković riješio da napusti Grand, ali da je "penale" za njegov odlazak prije isteka ugovora, platila upravo Manojlovićeva.

"Jedno prepodne je zakazao sastanak i došao kod mene u kancelariju. Rekao mi je: 'Direktore, ja neću više da budem u Grandu, hoću da raskinem ugovor'. Pokušao sam da ga uvjerim da griješi, ali je insistirao na raskidu. Rekao sam mu da ne može tek tako i da ugovor može da se raskine po klauzuli da plati, i to je to. Na svakih šest mjeseci je uplaćivao 10.000 evra, i to nije on uplaćivao nego Rada Manojlović. Regulisano je tada jer je ona platila 50.000 evra za njega. Tada je raskinuo ugovor i krenuo svojim putem. Ni dan-danas mi nije jasno zašto je to uradio. Nikad mi to nije obrazložio. Nikad nije došao i rekao: 'direktore, ja neću da budem zbog toga i toga'", pričao je svojevremeno Popović za "Kurir".

Ovu izjavu nedavno je prokomentarisala i Rada.

"Saša Popović je ispričao to. Ja to ne bih komentarisala. Ako sam o tome ćutala još od 2010. ne bih ni sada ništa da kažem".

