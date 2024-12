"Ja kad sam radio te obrve on je bio u pelenama": Desingerica raspalio po Adamu Adaktaru

Dragomir Despić Desingerica se bavio tetoviranjem, baš kao i Adam Adaktar prije nego što je postao "bog obrva"

Izvor: Kurir/screenshot

Adam Adaktar nedavno je komentarisao izgled Dragomira Despića Desingerice, koji se našao na u žiži javnosti zbog navoda da se razvodi od supruge Nevene.

"Bog obrva" je izjavio da bi Desingerici "žena trebalo da prestane da dira obrve", jer "nisu ni muške ni ženske i izgledaju "jako ružno". Sada je Despić odgovorio i rekao da je on mogao da bude "bog obrva" umjesto Adaktara, samo da je htio.

Izvor: ATA AHLE

"Ja sam te obrve radio još dok je on bio u pelenama. Ja sam to doktorirao. Ja imam prirodne, najjače obrve. Znam da bi on htio da ima te obrve, da ne izgleda kao da su lupljene nego da budu kao da ideš 300 kroz vjetar. Njegove su dobre, ali moje su bolje. Ne bih radio obrve, što bih radio, pogledaj me, fabrika! A ja sam to radio još dok je Babić počeo da radi i pravio pare na tome. Imao sam te ambicije koje on ima sada samo sam prerastao taj biznis. Bio sam Bog obrva. Sad on radi, ali ja sam prvi bio. Ali dobro, on to dobro radi. Pun je sebe, ali svi znamo ko ima najjače obrve. Moje su prve, pa njegove druge", rekao je reper za MONDO.

"Nisam nikada radio obrve, ja sam drugima crtao obrve. Drugo, ja sam se bavio tetoviranjem, radio 3D realizam portrete, onda sam razmislio: 'Ako mogu da nacrtam tu obrvu da šuri...'. Mnogo sam veliki umjetnik za taj biznis, mogu da uradim mnogo više osim tih obva. Znaš gdje su mi obrve? Obrve su mi mala beba", rekao je Despić.

Šta je rekao Adam Adaktar?

Izvor: Instagram printscreen / adaktar_official

"Kako da ga ocjenim? Super je sve što radi, ali ove obrve su mu jako ružne obrve. Nisu ni muške, ni ženske. Bez kose i brade, jedine dlake na licu mu vode lik. Drugačije obrve će ga učiniti muževnijim, žena neka mu ne dira obrve. Za ovo što vidim ovdje neka bude trojka".

(MONDO, Đorđe Milošević)