"Rekli da se razvodim zbog lizalice koju sam trpao u usta": Desingerica otkrio kako je supruga reagovala

Desingerica demantovao da se razvodi, pa spomenuo "stariju gospođu" sa nastupa

Dragomir Despić Desingerica nedavno se našao u centru pažnje medija zbog navoda da se razvodi od supruge Nevene s kojom ima ćerku.

Sada je u jednoj emisiji demantovao ove navode, ali i priznao da se supruga iznervirala kada je pročitala vijesti o razvodu.

"Ljudi su čuli da se razvodim zbog lizalice koje sam trpao u usta, i nakon toga su krenuli novinari, a mene to ne zanima, neka ljudi pišu šta hoću. Onda se desilo da smo mi bili u vikendici, Nevena je videla kako se razvodimo i iznervirala, pa sam je smirivao. Ne dešava se ništa, meni je pun inboks poruka za brak, ali ja sam oženjen", rekao je Desingerica u Premijeri i dodao:

"Ja sam vjeran, pružam sigurnost svojoj supruzi, mazan sam. Trudim se da svaki novi dan bude nasmijan, a to je prava stvar, pogotovo kada se poštujete".

Desingerica se dotakao i snimka gde "trpa lizalicu starijoj gospođi u usta":

"NIje to starija žena, to je fina gospođa, starije gospođe imaju 80 plus godina, kod mene dolaze ozbiljne žene koje vole da se provedu. Ja volim fine gospođe na mojim nastupima. Meni se nikada nije desilo neprijatno, da me neko ne voli, ali mi se desilo da me mnogo vole žene pa mi prilaze.

