Gde je nestao Bane Mojićević? Pobedio u Zvezdama Granda, povukao se, pa jedini je došao na koncert Tanje Savić

Bane Mojićević jedini je iz prve generacije Zvezda Granda koji je prihvatio poziv koleginice Tanje Savić.

Izvor: YouTube/ Maja Janic/Kurir

Pevač Bane Mojićević jedini je prihvatio poziv koleginice Tanje Savić da bude gost na njenom prvom solističkom koncertu u Areni u Beogradu.

Mnogo se pričalo o pozivu koji je uputila svojim kolegama iz prve generacije Zvezda Granda, a još više o podatku da su je svi ostali, osim Baneta, odbili. Nekadašnjin pobednik pomenutog takmičenja sa Tanjom stao na binu dve decenije nakon prvih koraka koji su zajedno načinili na estradi.

Ipak, Bane Mojićević, neko vreme živeo je u medijskoj ilegali, a kako je sam priznao razlog za to bila je njegova želja da se posveti porodici.

Shodno tome, mnoge je iznenadila vest da se razveo od supruge Milice nakon šest godina braka. Sa Milicom je dobio sina Radoša i ćerku Mašu, a javnost je brujala o paru 2017. godine kada se pročulo da je pevač napustio porodični dom. Zvanični razvod usledio je 2020, a on je nedavno progovorio o bračnom brodolomu.

Bane Mojićević dugo je izbegavao da priča o razvodu, a onda je početkom 2021. godine otvorio dušu i priznao da mu je krah braka teško pao.

"To što sam ja bio veran, ništa ne znači. Kad nešto ne funkcioniše bolje je da se ljudi raziđu na vreme. Godinu dana smo se zabavljali, a šest godina smo bili u braku. Svakako je bolje da ne postoji nikakva podrška, nego da ima ljubomore i nerazumevanja. To mi je najveći stres i trauma koju sam doživeo. Čovek se bori da to toliko ne utiče na njega, naravno da jeste uticalo, ali dovoljno je vremena prišlo da mogu normalno da funkcionišem", rekao je Bane, prvi pobednik takmičenja "Zvezde Granda", i dodao:

"Bolje je da ne postoji nikakva podrška, nego da ima ljubomore i nerazumevanja. Lakše je kad imaš podršku, ali ako to nemaš, onda ideš dalje sam. Nisam našao novu partnerku, nema potrebe to da se krije. Muzika je za mene najbolja terapija i najbolji prijatelj u svakom trenutku, a naročito u onim najtežim", otkrio je pevač u emisiji ''Premijera - Vikend specijal''.