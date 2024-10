Eminem iskopirao Desingericu? Svi ubijeđeni da je američki reper ukrao foru od Despića, pogledajte hit snimak

Snimak sa koncerta američkog repera završio je i na srpskoj strani X-a, a mnogima jedna stvar nije promakla.

Kako stvari stoje, Eminem, jedan od najpopularnijih američkih repera svih vremena, čija je muzika obiljeležila odrastanje mnogih generacija je, barem prema mišljenju srpske publike, iskopirao ni manje, ni više nego popularnog izvođača Desingericu.

Snimak sa jednog njegovog koncerta ne prestaje da kruži srpskom stranom X-a, jer je samo otvaranje podsjetilo sve na ono što je srpski reper izveo prije nekoliko mjeseci na Music Week-u.

ali eminem koji je bukvalno iskopirao desingericu#caosvimapic.twitter.com/MxqC2oSzyH — Lukijana (@LukijanaP)October 23, 2024

Eminem je na binu izašao u mrtvačkom kovčegu, te su mnogi mišljenja da je pronašao inspiraciju u nastupu srpskog izvođača.

Iako je tada dobar deo publike Desingericin nastup okarakterisan kao morbidan, sada se čini da su promijenili mišljenje, te sad smatraju da je "ispred vremena".

"Eminem zapravo uči sve u 2024. godini kako se otvara koncert", "Ali Eminem koji kopira Desingera", "Sve smo prvi radili", "Stvarno jadno, Desingerica je sve prvi uradio", "Dobro jeste, ali da ne pretjerujemo", "Američka gluperda"... pisali su ljudi.

Ima i onih koji su mišljenja da je srpski performer takođe nekog drugog kopirao.

"Pričate gluposti. Prvi koji je to uradio je Screaming Jay Hawkins na pjesmi "I put spell on you" i to još 50-tih godina, pa onda je to uradio Alis Kuper, pa bend KISS i naravno princ tame Ozi Ozborn", napisao je jedan korisnik.

"Desingerica s**o u gaće kada je Eminem ovo radio", "Najbolje da Desinger nikoga ne kopira"... ređali su se kontraargumenti.

Inače, srpski reper se oglasio nakon "hajpa" na mrežama podijelivši kadrove uz reči "C*va", čime je prozvao Eminema.

Pogledajte kako izgledaju neki nastupi Desingerice:

