"Svaki brak nosi određene probleme": Ana Radulović se razvela posle 11 godina, sad progovorila o trećoj osobi

Ana Radulović otvorila dušu o razvodu braka, pa stavila tačku na priče o trećoj osobi.

U svim domaćim medijima nedavno je odjeknula vijest da se voditeljka Ana Radulović razvodi nakon 11 godina braka sa pjevačem Mirčetom Radulovićem.

Njih dvoje su razvod saopštili zajedno, ističući da žele da maksimalno zadrže svoju privatnost zbog zajednikog sina, koji već sve dobro razumije. Pojedini su odmah krenuli da spekulišu o razlozima emotivnog kraha, ali i pričaju o "trećoj osobi" iako su tada u zajedničkom saopštenju objasnili da razlog nije ni prevara, niti neka vrsta nasilja.

Ana se sada ponovo oglasila i na samom početku razgovora otkrila kako se sada osjeća:

"Okej sam. Nadam se da tako i izgledam. Radim, jurim, žurim, ne stižem da ne budem okej", objasnila je voditeljka na Red televiziji, potom dotakla teme preljube.

"Ne, ne. Mi smo se odmah ogradili zbog toga, da ne bi ljudi nešto spekulisali i ostalo. Kada normalni ljudi dođu do zajedničkog rješenja i zajedničke odluke, tu nema prostora za te stvari", ponovila je Ana, a potom pojasnila svoju izjavu iz emisije "Amidži šou" u kojoj je rekla da "problemi u braku počinju od samog početka".

"Vidjela sam u novinama naslove, pogrešno sam se izrazila. Htjela sam da kažem da u svakom braku od samog početka kreću neki problemi koje do tada nismo imali, s obzirom na to da do tada nismo bili u braku. Ta prva godina braka, svi kažu da je to godina iskušenja... Ne mislim na treću osobu, već generalno, život je ozbiljniji, drugačiji. Smatram da svaki brak nosi određene probleme. Loše sam se izrazila, ljudi su pomislili da su mi od prvog trena krenuli problemi. Pa, ne bih bila deset godina u braku da je tako, Bože me sačuvaj", zaključila je voditeljka.

