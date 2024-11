"Rekli mi igraš Arkana i pjevaš Cecinu pjesmu": Sad glumi Legiju u popularnoj seriji "Sablja"

Sergej Trifunović se u jednom intervjuu prisjetio kako nije mogao da otpjeva hit pjesmu Cece Ražnatović

Reditelj Goran Marković je 2008. godine snimio film "Turneja", priču o grupi beogradskih glumaca koji u potrazi za zaradom kreću u nepredvidivu avanturu po zaraćenim područjima na teritorijama Srpske Krajine i Republike Srpske 1993. godine. Jedna od scena o kojoj se mnogo govorilo je i ona u kojoj glumci nailaze na srpske vojnike tokom 1993. i rata u Bosni.

U filmu ih predvodi komadant koga igra Sergej Trifunović , kojeg trenutno gledamo u seriji "Sablja" u ulozi Milorada Ulemeka Legije, a za koga su mnogi nagađali da se radi o Željku Ražnatoviću Arkanu. Između ostalog, mnogi su tvrdili da je jasna aluzija na tako nešto upravo to što pomenuti komandant u filmu pjeva Cecinu pjesmu "Kukavica".

"Mi smo 'Turneju' igrali već u Ateljeu 212. Tu sam ja igrao onog mladog glumca koga Kičić igra u filmu. I kad me je Goran Marković zvao i rekao mi da radi film 'Turneju' i da ima ulogu za mene, ja sam mu rekao - nije valjda da igram isto ko u predstavi? "Ne", kaže mi, "Već ćeš igrati ulogu koja nije u predstavi".

"Koga igram? Igraš Akana", ispričao je u jednom intervjuu Sergej Trifunović.

Sergej je ispričao da je sve išlo super, dok nije vidio da je u scenariju predviđeno da pjeva "Kukavicu".

"Otvorim scenario a ono tamo četiri strofe pjesme 'Kukavica' Marine Tucaković. Šta je sad ovo? Ali dobro, vidjećemo to na snimanju. Počinje snimanje pored Prijedora, snijeg, statisti, pi*ke materine. Puna ratna oprema. Mira Furlan, Gaga, Tale, svi su tu. I sad kreće scena, ja treba da počnem da pjevam, al ne može iz mene da izađe. Probam opet, ne vrijedi. Kažem Goranu, vidi imam problem sa pjesmom. Gledam da ga ne uvrijedim, jer imaš milion reditelja koji bi odmah rekao kako mu je to mnogo važno. Ali je Goran uradio nešto što me je potpuno iznenadilo.

- Baci pjesmu.

- Kako misliš da je bacim?

- Ako ti smeta, baci je.

Dođem, uradim cijelu scenu bez pjesme, sve ok al nešto fali. Probam opet, ne vrijedi. Rekoh - jel mogu da vratim ja pjesmu? Kaže Goran, "vrati". Krenem da pjevam, i odjednom to izađe iz mene", ispričao je Trifunović svojevremeno za Kurir.

Pogledajte tu scenu:

Na pitanje da li je tačno da je na premijeru filma vodio jednog od Arkanovih sinova, Trifunović je rekao da je vodio Mihajla Ražnatovića.

Ovo su djeca Željka Ražnatovića Arkana:

"Njegova priča je potpuno drugačija od ostalih, on nije rastao u tom miljeu. Mihajlo je tražeći svoj identitet imao potrebu da bude uz svog oca. Bio je tako i na ratištu sa njim. On je prekinuo karijeru talentovanog hokejaša iz Geteborga da bi se našao na ratištu u Bosni. I rekao mi je da je samo u jednom trenutku shvatio da to nema nikakve veze sa njim. Kasnije je otvorio suši bar, sklonio se iz te priče. Divan i pametan tip. Rekao sam mu da bih volio da on vidi film. I njega sam vodio na premijeru 'Turneje'. Kad je pogledao film rekao mi je 'Pa šta da ti kažem, vidio sam i gore stvari koje su se dešavale. To mi je bila potvrda da je to što smo uradili i tačno", ispričao je Trifunović.

