HUMAN GEST BOBANA RAJOVIĆA! Nakon što je odustao od "Montesonga" donio veliku odluku

Boban je odlučio da sva zarada od pjesme koja će se naći na muzičkoj platformi jutjub bude prosleđena porodici iz Kaća

Boban Rajović prošle nedelje odustao je od učešća na "Montesongu". Pjevač je kasnije, u izjavi za Kurir otkiro zašto je donio tu odluku.

"Povukao sam se jer zaista imam previše obaveza. Na kraju krajeva postao sam i deda po drugi put. U slučaju da sam osvojio prvo mjesto, a mnogo sam vjerovao u to, onda bih se trebao pripremati za Evroviziju, a imam toliko koncertnih aktivnosti tokom sledeće godine da zaista ne mogu u punom sjaju da se predstavim, a onda to ne bi bio Boban Rajović. Želim da čestitam onome ko odnese pobjedu, a volio bi da to bude onaj koga narod odabere" rekao je Boban u izjavi za Kurir.

Sada se pjevač opet oglasio i istakao da s obzirom da je pesma gotova on će je objaviti na svom jutjub kanalu, a sva zarada od numere će ići u humanitarne svrhe, tačnije sva zarada će ići porodici iz Kaća koja je 1. novembra u tragediji u Novom Sadu izgubila ćerku.

"Dragi moji, vjerovatno već znate da sam odustao od učešća u trci za Evroviziju, objasnio sam svoje razloge za to. S obzirom da sam pjesmu pripremio, a neće ići na takmičenje, odlučio sam da je objavim narednih dana na jutjub kanalu, a sav prihod od zarade želim da dam u humanitarne svrhe. Ovaj put novac ide za porodicu Ademović iz Kaća, koja je 1. novembra u tragediji na željezničkoj stanici u Novom Sadu izgubila ćerku Milicu Adamović. Ukoliko bude potrebe za to, dio novca može biti raspodijeljen i drugim porodicama žrtava. Svi smo uz vas u ovim teškim momentima napisao je Boban na svom Instagram profilu.