"Neću snajku pevačicu": Boban Rajović progovorio o sinu fudbaleru, priznao da je hteo da ga se odrekne

Folker Boban Rajović otkrio i šta misli o Andrijinom izboru partnerke

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pevač Boban Rajović sa suprugom Draganom ima dve ćerke i sina. Njegov sin Andrija se od detinjstva bavi fudbalom, a pevač je jednom prilikom otkrio i da li mu se meša u izbor partnerki.

"Probaću svim silama da ga savetujem da prepozna svoju pravu sreću. Prirodno je da će da se zaljubi u neku koja će da legne njegovom temperamentu, ali mislim da sam i ja dovoljno adekvatan da prepoznam koja je žena adekvatna za njega, a koja ne i uticaću koliko budem mogao, ali na kraju on je taj koji bira", rekao je Boban i dodao da ne vidi svog sina pored neke pevačice.

"Ja moje koleginice ozbiljno poštujem i cenim i nije lak posao, ali mislim da ne bih želeo za snajku. Ne zato što imam nešto protiv, ali ne znam kako bi to funkcionisalo sa tako različitim karijerama".

Andrija je imao velikih poteškoća na početku svoje profesionalne karijere, zbog čega je pevač hteo i javno da ga se odrekne.

"Moj sin Andrija imao je otežavajuću okolnost kada je bavljenje fudbalom u pitanju jer sam mu ja otac. Hteo sam da ga se odreknem medijski zbog toga što su mnogi mislili da karijeru gradi preko mog imena. Nekoliko puta me je molio da ne dolazim na utakmice da ga bodrim da njegovi saigrači ne bi pogrešno protumačili moj dolazak. Odem da kupim kartu da bih došao na utakmicu, a on počne da me moli da se ne pojavljujem. Hteo sam da ispoštujem njegove odluke i svaki put bih ga poslušao".