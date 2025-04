"Bez nezavisnog i efikasnog sudstva, svaki građanin ostaje nezaštićen pred nepravdom, bez sigurnosti da će mu pravo biti dostupno pod istim uslovima i pošteno primijenjeno."

Izvor: MONDO

Nezavisno, odgovorno i efikasno sudstvo temelj je vladavine prava i zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda. Nezavisno sudstvo nije privilegija sudija, već temelj vaših prava i sloboda. Bez nezavisnog i efikasnog sudstva, svaki građanin ostaje nezaštićen pred nepravdom, bez sigurnosti da će mu pravo biti dostupno pod istim uslovima i pošteno primijenjeno.

Suočeni s ozbiljnim izazovima koji urušavaju temelje pravosudnog sistema, a time i ostvarivanja kvalitetne zaštite građana, Udruženje sudija Crne Gore je Ministarstvu pravde 31.03.2025.godine uputilo zaključke kojim je zahtijevalo:

1. Hitno intenziviranje rada na izradi Zakona o zaradama i drugim pravima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija, kako bi Vlada što prije utvrdila predlog zakona i uputila ga Skupštini na usvajanje.

2. Izmjenu Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, dodavanjem novog stava u članu 5 (Inicijativa), kojim bi se propisalo pravo nosilaca sudijske funkcije na dodatak na funkciju u procentualnom iznosu u odnosu na osnovnu zaradu, kao prelazno rješenje do donošenja posebnog zakona, ili neko drugo rješenje koje bi privremeno, do stupanja na snagu novog zakona, regulisalo ovo pitanje. Vlada bi ovaj predlog zakona trebalo da utvrdi najkasnije do 15. aprila 2025. godine i hitno ga uputi Skupštini na usvajanje.

3. Obezbjeđenje optimalnih uslova za rad sudova, uključujući budžetska sredstva za stručni kadar, adekvatne prostorne kapacitete i tehničku opremu, te izmjene zakonskih propisa u cilju efikasnijeg vođenja sudskih postupaka.

Na sastanku Radne grupe koja je održana 07.04.2025.godine, ministar pravde je obavijestio članove Radne grupe da je Ministarstvo pravde prihvatilo Inicijativu Udruženja sudija Crne Gore i da radi, između ostalog, i na tekstu nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, u dijelu koji se tiče privremenog rješavanja statusa sudija, za koji je črvsto obećano da ce biti utvrđen Predlog istog na prvoj sljedećoj sjednici Vlade (do kraja ove sedmice), te da će isti već sljedeće sedmice biti u skupštinskoj proceduri.

Prednje navedno upućuje da postoji spremnost da se problemi u pravosuđu rješavaju, s obzirom da je ovo početni korak u stvaranju ambijenta za ubrzanje reformi koje su neophodne za izgradnju jednog nezavisnog, efikasnog i odgovornog sudstva, za koje se Udruženje sudija Crne Gore bori.

Udruženje sudija obavještava javnost i da je, na sjednici Skupštine delegata Udruženja, koja je održana 25.03.2025.godine, Skupština delegata donijela odluku da će sprovesti određene mjere koje bi imale za cilj da se ubrzaju procesi koji bi doveli do ispunjenja uslova za nesmetan rad sudova, a koje mjere je podržalo oko 200 sudija crnogorskih sudova. U zavisnosti od toga na koji način će se odvijati dinamika realizacije preuzetih obaveza od strane Ministarstva pravde, zavisiće i to da li će se, i na koji način, donesene mjere i sprovesti, o čemu će, svakako, građani Crne Gore biti blagovremeno obavješteni.

Udruženje sudija Crne Gore i dalje istrajava na izgradnji sudskog sistema u kojem će biti mjesta za one sudije koji posjeduju, ne samo pravno znanje, već i ličnu hrabrost, čestitost i nepokolebljivu odanost zakonu i pravdi, jer samo takve sudije mogu graditi i sačuvati ugled sudijske profesije i ponijeti odgovornost pred građanima. U tom pravcu, pozivamo sve građane da podrže ovu borbu, i da u fer postupku provjerimo i imovinu i kompetencije svih sudija, da bi građani Crne Gore imali sudije imune na sve vrste pritisaka, jer nezavisno sudstvo znači pravednije društvo za sve nas.