Karleuša Tošiću sve vrijeme tražila samo jedno, a to joj nije dao: Tvrdi da je znao da tako neće moći da je kontroliše

Pjevačica se u jednoj emisiji dotakla ne samo braka, već i bivših odnosa.

Jelena Karleuša je u poslednje vrijeme daleko otvorenija po pitanju svog privatnog života, naročito kada je riječ o partnerskim odnosima, te se u brojnim emisijama dotakla ne samo svog poslednjeg braka, već i svih bivših partnera.

Tako je, kada joj je voditeljka emisije "4 i po žene" postavila pitanje da li su muškarci mogli da se nose sa njenom popularnošću, i da li su imali kompleks od nje, dala zanimljiv odgovor otkrivši šta je jedino što joj je trebalo od Duška, a da to nije dobila, kako od njega, tako ni od drugih bivših.

"Ja sam imala problem, ne samo u braku, nego generalno u vezama... nijedan muškarac nije htio da mi daje komplimente", započela je pjevačica.

"Smatrali su da će me kompliment još više uzvisiti i onda neće moći da me kontroliše, i da se bori sa tim mojim lavovskim egom. Bolje ja da njoj da ne govorim da je lijepa i zgodna, nego kontra", nastavila je Karleuša. Na komentar da "joj ne bi rekao ništa što već ne zna", Jelena je odgovorila: "Nema žene koja ne voli da čuje lijepu riječ, pogotovo ne od osobe, muškarca do kog joj je stalo i kog voli", i dodala, "ja sam imala problem da sam bukvalno prosila lijepu riječ".

Inače, Karleuša je nedavno nasmijala sve izjavom da "često zamišlja Duška sa drugom ženom", pa tako i da uživa u tim momentima.

"Kada zamišljam Duška sa nekom drugom ženom meni bude lijepo, jer znam da ono što sam ja radila sa njim to ne umije ni jedna da radi. Smatram da sam ja vrlo posvećena tim stvarima i baš zbog toga uživam u zamišljanju. Znam da će doći do opšteg razočaranja u tom se*su i zato uživam i jedva čekam da se to desi", izjavila je Karleuša.