OVO JE VILA KOJU JE SONJA PRODALA ZA 750.000 €: Lukas posle razvoda bivšoj ostavio luks dupleks: Mermer, bazen, ogledala

Pjevač Aca Lukas nakon razvoda je suprugi Sonji Vuksanović ostavio luksuznu kuću na Bežanijskoj kosi, a bivša žena folkera nekretninu je navodno prodala za 750.000 evra.

Izvor: Kurir

Bivša kuća Ace Lukasa važi za jednu od najluksuznijih, nekretnina je na dva nivoa i ima 200 kvadrata, a u dvorištu je bazen.

Sonja je veoma aktivna na društvenim mrežama gdje je nerijetko dijelila trenutke iz doma.

Ogledalo se prostire duž cijelog zida,a svaki detalj pažljivo je odabran.

Podsjetimo, Lukas je u svojoj knjizi "Ovo sam ja" opisao do detalja i kako su izgledale njegove i Sonjine svađe pred razvod.

Počinju svađe. Strašne. Oboje smo, naravno, grešili, ali nismo priznavali svoje greške. Kroz svađu sam shvatio da je počeo da se vraća stari Aca, koji govori ono što misli i radi ono što hoće. A pošto je to bilo zabranjeno, počeo sam da dolazim kući pijan, dekintiran, drogiran. Aca u najgorem izdanju! I sve je polako počelo da gubi smisao. Nabrajala je u svađi šta sam sve ja. Naše svađe su bile užasne. I to svađe pred decom. Od dranja nam izlete žile na vratu i kao da će eksplodirati. Tvrdoglavi oboje, ne prihvatamo svoj deo krivice. Užasne rečenice. Volim je, a vređam je. Kad sam hteo da krenem, ona mi se unela u lice. „Da nećeš da me udariš!“ A pogan jezik čak i za razjarenu ženu - napisao je Lukas i dodao da je tada priznao nepostojeću krivicu za porodično nasilje i dobio godinu i po dana, uslovno na tri godine.