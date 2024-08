Na proslavi Crvene zvezde nakon plasmana u Ligu šampiona, pjevao je folker Aca Lukas, koji je otpjevao i veliki hit kolege koji se trenutno nalazi u bolnici

Izvor: Tiktok/Hotsport.rs

Crvena zvezda se četvrti put plasirala u Ligu šampiona, a na proslavi organizovanoj u to ime, nastupio je pjevač Aleksandar Vuksanović, poznatiji kao Aca Lukas.

Lukas je zabavljao je članove uprave kluba Crvena Zvezda, pored njega je sjedio Zvezdan Terzić, u jednom trenutku im se pridružio i predsjednik skupštine sportskog društva Stojan Vujko, a svi zajedno su pjevali pjesmu "Lutka sa naslovne strane", pjevača Bore Đorđevića, vatrenog navijača Zvezde, koji vodi najtežu bitku u slovenačkoj bolnici.

@hotsport.rs Crvena zvezda je 4. put u Ligi šampiona! Aca Lukas je pevao na intimnoj proslavi uprave crveno belih! ♬ original sound - Hotsport / Sportske vesti

Bora Đorđević se već nekoliko dana nalazi u Kliničko-bolničkom centru u Ljubljani gdje je hospitalizovan zbog komplikacija uzrokovanih hronično obstruktivnom bolešću pluća.

O njegovom stanju do sada se javno oglašavao samo menadžer grupe Bane Obradović, koji je u svojoj poslednjoj izjavi za Mondo istakao da se Borina porodica ne oglašava u javnosti jer osim onog što on kaže, nemaju šta više da dodaju. Istakao je da je pjevačevo stanje nepromijenjeno, ali i da se on junački bori.