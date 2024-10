Još se nije rodio, a već se zna kako će se zvati? Grašo odavno izabrao ime za naslednika koji uskoro stiže

Petar Grašo i njegova supruga Hana Huljić Grašo uskoro će se drugi put ostvariti u ulozi roditelja, a rođenje sina nestrpljivo iščekuju.

Izvor: Mondo/Steafn Stojanović

Petar Grašo i njegova 14 godina mlađa izabranica Hana Huljić uskoro će postati bogatiji za jednog člana porodice. Lepa Hana je u drugom stanju, a trudnički stomak je nedavno pokazala u jednoj emisiji. Dve godine nakon rođenja ćerke Albe, populrani par otkrio je da će ovoga puta dobiti dečaka.

U junu je Hana Huljić Grašo (33) rekla kako se oseća tokom druge trudnoće - "Sve je pod kontrolom, sve je u redu i svi smo srećni. Imamo ime, ali zadržaćemo ga za sebe", istakla je za "InMagazin" Pre rođenja ćerke hrvatski mediji su pisali da je Petar hteo da joj da ime Alba, a kada se Hana rodila otkrili su da su naslednici dali upravo to ime.

Iako ime za sina nisu hteli da podele s javnošću, ranije se spominjalo kako Grašo odavno zna kako će nazvati sina. Navodno bi ga nazvao Toni i to po njegovom pokojnom dedi. Osim toga, tim bi imenom "počastio" i Haninog oca, Tončija Huljića. Da li će se melišan zaista tako zvati saznaćemo uskoro, kad se Hana porodi.

I dok mnoge trudnice odmaraju uoči porođaja, Hana radi punom parom. Ako je suditi prema njenoj objavi na društvenim mrežama, dane pred porođaj provodi u studiju. Sedela je za klavirom, delovala je potpuno opušteno i snimala nove pesme. U prvom planu bio je poveći trudnički stomak.

Petar Grašo je za medije ispričao i kako se Hana oseća u drugoj trudnoći: "Kao svaka trudnica. Jedan dan joj se jedu kroasani, drugi dan ne voli kroasane. Onda joj jedan dan super miriše moj parfem, drugi dan joj je grozan. To valjda tako treba da bude, to je ok", rekao je kroz smeh, a Hana je istakla kako ćerka Alba ne doživljava baš maminu trudnoću i činjenicu da joj stiže pojačanje u porodicu - "Pa nije još baš svesna, ali uskoro...ne zna šta je čeka", poručila je ona.

"Venčanje godine", kako su tamošnji mediji prozvali svadbu Hane i Petra, odigralo se je u februaru 2022. godine, a samo nekoliko meseci kasnije na svet im je stigla ćerka.