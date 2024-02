"KAO DA SI IZAŠLA IZ FRITEZE" Severina izgledala kao milion dolara na dodjeli nagrada, kolega je obrukao za sve pare!

Pjevačica Severina Vučković otkrila komentar koji joj je uputio Petar Grašo

Izvor: Instagram/severina

Pjevačica Severina Vučković godinama unazad vodi borbu za starateljstvo nad sinom Aleksandrom, a prije dvije nedjelje je uslijedio "završni udarac", kada je starateljstvo pripalo njenom bivšem partneru Milanu Popoviću.

Severina se ovim povodom nekoliko puta oglašavala, a prije nekoliko dana je, na dodjeli nagrada u Zagrebu, otkrila i kako se bori u najtežim trenucima.

"Baš su me to i moji ukućani pitali, pošto sam ovu nedjelju provela u ponedeljak na kaznenom sudu, utorak na opštinskom sudu, srijedu u socijalnom, četvrtak kog ljekara, sad na nagradama, sutra imam koncert.. mislim, zabavno je, zanimljivo", rekla je pjevačica za In Magazin i otkrila da bi sve što joj se dešava posljednjih 11 godina moglo da se pretoči u film ili predstavu.

"Tarik bi htio da radi predstavu, ali ja sam mu rekla 'moraš napraviti rijaliti pozorište' jer ne može predstava stalno biti ista zato što je materijal sve svježiji, samo se događa i događa. Možda neka serija, ali u nekoliko sezona", rekla je Severina i istakla da je himor taj koji olakšava i najteže životne periode.

"Humor nas je održao, njemu hvala. Mi smo jako duhoviti, pronalazila sam se u raznim pjesmama ovđe - 'Mama ljubila morona'", rekla je Severina koja je na dodjeli nagrada imala "wet look". "Rekao mi je Grašo da izgledam kao da sam izašla iz friteze, volimo da se počastimo s vremena na vrijeme".