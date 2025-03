Ceca iskeširala 120.000 eura: Ražnatovićka stigla na koncert u bijesnoj mašini sa kojom se ne vozi po Beogradu

Ceca je poznata kao neko ko vodi računa o sebi, ali i svom timu, te ne štedi kada je udobnost u pitanju.

Folk pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović trenutno održava koncert u Smederevu, u Sportskoj hali, a jedan detalj je svima privukao pažnju.

Pjevačica je na nastup je došla svojim luksuznim kombijem marke V-Class Maybach, koji je kupila specijalno za putovanja na koncerte.

Kako pišu domaći mediji, luksuzni kombi vrijedan je oko 120.000 eura.

Ceca o mršavljenju

Ceca Ražnatović nedavno je otkrila kako je liniju dovela do perfekcije.

"Jesam dovela svoju liniju onako do perfekcije, ali bez ikakvih rigoroznih dijeta, bez ovih što se bodu, ozempika, čuda, to je sad jako popularno i jako opasno, nezdravo i direktno utiče na štitnu žlijezdu i na pankreas. S tim se ne treba igrati. Jer taj lijek u stvari koriste dijabetičari. Nije ni bitno. Ja sam jednostavno odlučila da poslije sedam ne jedem ništa i samo da konzumiram vodu. I jednom prilikom sam rekla i ponekad neko pivce. I onda su me pitali kako pijem pivo kad to goji. Ja kažem, mene ne goji, mene pivo voli, ali zaista to je."

