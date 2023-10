"REKAO SI TO ZBOG NEKIH PREGLEDA"! Desingerica bijesan na Pljugicu - Prekinuli su mu se i drugi poslovi, ne samo ovaj

Dragomir Despić potvrdio da je prekinuo saradnju sa Pljugicom

Izvor: Pink screenshot

Već neko vreme se šuška da se Desingerica i Pljugica rastaju. Sada se Desingerica, čije je pravo ime Dragomir Despić pojavio u emisiji Ognjena Amidžića, potvrdio razlaz, ali i rekao da je "razočaran njegovim postupkom".

Pljugica je dan ranije dao intervju jutjuberu poznatom kao Vaj Vaj, gdje je rekao "da svi znaju da se razilaze", što je razbjesnelo Despića.

"Nisam vjerovao da će to reći. Ovo je biznis, u njemu postoje dogovori, a van dogovora postoji poštovanje. Mi smo imali dogovor sa menadžmentom, trebalo je da ćuti da ćemo nastaviti solo karijere. Ja ne mogu da verujem da je prodao dogovor zbog nekih pregleda. Priča o solo karijeri, a mi i dalje nastupamo zajedno", rekao je Desingerica i nastavio:

"Ja sam za tog dečka stavljao ruku u vatru van muzike, bez interesa, ali očigledno je da je problem u njemu. I u prethodnim biznisima je imao problem. Znamo se dugo, radimo godinu dana, mnogo sam krvario za ovo danas, mnogo noći proveo za kompjuterom i tim editom. Ja sam se tu najmaksimalnije dao, ako ja sedim noćima za tu pjesmu, ako neko dođe odradi linije pjevanja i ode kući 'jao žurim', koliko si dao? Nije ni to problem, problem je što o tome nije smjelo da se priča. Kad kreneš da pričaš o tome onda pričaj kako jeste".

Despić je u emisiji rekao i da je Pljugica u pomenutom intervjuu rekao da je "došlo do prezasićenja", što on negira tvrdeći "dva i po mjeseca nije sa ekipom" i dodao da su u njegovom životu drugi ljudi.

"Neki drugi ljudi su tu u njegovom životu. Nisu bili tu kad je bio niko, nemam protiv, ali ako zajedno radimo, treba zajedno da guramo priču, ne ja da je guram. On želi nešto drugo, možda je problem što sam ja forsirao tog dečka da bude nešto što nije

On ne može možda da isprati to moje s patikom. Pratio je neko vreme, dok se nije zaljubio, onda mu prestaje guranje gasa, tih pesama, očigledno je to... nije ni to problem, ali onda kažeš ja to ne mogu, hoću neke druge stvari, sjedneš, kažeš, a pritom si napravio mnogo neiskrenih stvari. Prešao sam preko mnogo toga da bi ovo trajalo, sada vidim da se ne poštuje dogovor. Kad se slupam ne pozoveš da vidim kako sam, kako mi je žena, a ja sam mislio da je mrtvu izvlačim iz kola. To je nešto privatno, neću u to da ulazim. Ja sad da imam obavezu da kažem javnosti zašto je to tako".

Za kraj Desingerica je rekao da je on taj koji je inicirao razilaženje o kojem je trebalo da se ćuti još neko vrijeme. "Ja ne mogu da budem magarac, a neko drugi superstar i ne radi ništa. Ja mu želim da uspije u solo karijeri, meni je žao što sjedim ovde i pričam o tome. I druge grupe imaju nesuglasice, ali ne pričaju o tome. Ako njemu to nije privatno, meni jeste".