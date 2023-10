JA SAM DOLAZIO DA JEDEM PLJESKAVICE: Pljugica napravio pometnju na Sajmu knjiga - "Klinci mi skoro provalili i u garažu"

Reper Luka Bjelović Pljugica otkriva da kao mlađi nije voljeo da čita knjige

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Reper Luka Bijelović Pljugica, koji se nedavno našao u centru pažnje zbog skorog prekida saradnje sa Dragomirom Despićem Desingericom, juče je bio senzacija na Sajmu knjiga.

Čim se pojavio "opkolili" su ga fanovi koji su tražili da se slikaju sa njim, zbog čega je u jednom trenutku reagovalo i obezbeđenje. Sada je otkrio "da nekada bude i više klinaca" koji bi da se upoznaju i slikaju sa njim.

"Ovo je sve tako ludo, bude i više klinaca. Svaki dan je ovako, gde god da sam, bilo to u tržnom centru, bioskopu... U bioskopu na primjer me još i znaju, pa kad dođem da kupim kartu oni me ubace u neku salu i ja tamo sedim sam kao budala, ali šta da radim. To je stvarno urnisanje, više ne možeš da hodaš normalno ulicom, da li je trafika, granični prelaz ili evo sajam... Čak su saznali i gdje živim, pa mi u garažu uđe njih petnaest", rekao je Luka i dodao da u tim situacijama shvati da je "to sam tražio".

"Pa ne mogu da zovem policiju, to su deca. Još kad mi kažu 'možemo li da se slikamo molim te', e zbog tog 'molim te', ja ne mogu da ih odbijem. To je opšte ludilo. Prvo ne želim nikog da odbijem za sliku, a drugo, svakome da posvetim 15 sekundi, ako je 100 klinaca tu, ja narednih sat vremena neću moći da krenem kući, sad su se verovatno i kod auta okupili. Moram da kažem, to sam želeo, to sam i dobio. Ja u tome uživam, volim pažnju, volim kada me neko voli i stvarno imam fanove koji su baš legende".

Pljugica otkriva i da je i sam dolazio sa školom na Sajam knjiga, ali nije gledao knjige...

"Imali smo sa školom to organizovano, i onda ne radimo ništa ceo dan, samo gledamo knjige. Tad sam baš "prevrtao očima", mama me je terala da dolazim, i onda dođem i jedem pljeskavice. To mi je bilo najbolje na Sajmu knjiga, jer iskreno nisam baš neki ljubitelj knjiga bio tada, tako da dođem, vidim pljeskavice, pojedem, i odem kući da spavam. A što se tiče toga kada sam poslednji put bio, pa pretprošle godine, i to čisto onako, da vidim šta se promenilo".