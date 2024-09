Danica Maksimović o borbi sa porokom: "Pila sam litar i po votke dnevno, znala sam da imam problem"

Glumica Danica Maksimović(71) govorila je o tome kako se izborila sa porokom.

Jugoslovenska glumica Danica Maksimović (71) nedavno je govorila o velikom poroku sa kojim se borila, a kako kaže, najveći joj je uspjeh to što ga je pobijedila.

"Najveća pobjeda je to što sam pobijedila porok. Ja sam ponosna, postala sam misionar, prosto takva sam, eto. I ponosna sam na to, i moja doktorka, ukućani, prijatelji, a to je, rijetko ko to uspije, u bilo kom poroku", rekla je Danica i otkrila koliko je borba trajala:

"Negdje oko osam mjeseci, kad si disciplinovan, a ja sam disciplinovana i sve je prošlo u redu. Htjela sam samo da radim, da to prođe uz rad. Ništa ja to ustanove, to ništa, da se nešto polivam. Znam da imam problem, samo mi treba mala pomoć. I tako je i bilo. Vrlo brzo sam se ja izborila, i evo 30 godina sam svoj na svome, na suvo", istakla je slavna glumica svojevremeno u emisiji "Sve u svemu" na TV Prva, i nastavila o ne tako prijatnim uspomenama.

"Bila je litra i po votke dnevno"

"Bila sam sportista i onda uđeš u pozorište i svi to konzumiraju. Ne možeš da prođeš, za mene je to bilo pogubno. Ljudi smo i poročni smo, samo treba malo da se pređe crta. E sad, kad si na ivici provalije, onda se osvjestiš. Bila je litra i po votke dnevno. Ozbiljno, sa orkestrom ulazim u Stupicu, u Klub književnika. Ljudi piju na moj račun, uzela ja honorar iz banke i hoću da se provedemo, ali onda dođeš do ivice provalije, i onda shvatiš da moraš da staneš i staneš. Imaš jak karakter", rekla je tada.

