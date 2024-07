"PLATILA SAM NOS 7.000 EURA": Uki Q priznala koliko ju je koštala promjena, a svi se pitaju da li vrijedi tih para

Infuenserka Una Kablar, poznatija kao Uki Q (23), operisala je nos u Turskoj, a za operaciju je izdvojila 7.000 eura.

Izvor: TikTok/ukiqukiq

Influenserki Uni Kablar, poznatijoj kao Una Q, niko nije vjerovao da je toliko platila operaciju, a sada je gostovala u jednoj emisiji i potvrdila da ju je baš toliko sve koštalo.

"7.000 eura košta nos, mnogo. Svi su me tada pitali, bilo mi je glupo da pričam, mnogi mi nisu vjerovali", rekla je Uki Q na "Hajpu", komentari su se nizali, a neke djevojke su istakle da su operaciju nosa platile troduplo manje.

Izvor: Tik Tok / ukiqukiq

"Da li vrijedi tih para?", "Zašto si to uradila?", "Ja sam moj platila 2.000 eira", "Nadam se da su dinari", samo su neki od komentara.

Grudi operisala sa 20 godina

Influenserku operacija grudi iskoštala 3.000 eura. "Ovaj video je trebalo da izađe prije dvije godine. U pitanju je drugi dio o s**ama. Skoro sam odgovarala na pitanja na storiju i neko me je ponovo to pitao, bila sam u fazonu 'ajde više to da snimim, stvarno, red bi bio...", rekla je Una na svom Jutjub kanalu pa nastavila.

"Imam momenat kad sam se budila iz anestezije, što je bilo nešto najsmješnije na svetu. Moja mama koja sjedi, trese se sat vremena, a ja se budim, ovako gledam i pitam: 'Gdje su mi si*e?' I moja mama kao: 'Tu su, u zavojima, sve je u redu...', a ja: 'Ne vidim ih!" (smijeh) prisjećala se Una, koja se na ovaj korak bila odlučila sa svega 20 godina.

Izvor: TikTok/ukiqukiq

"To je operacija, logično da boli oporavak. Određeni period ne možete da ustanete sami iz kreveta, pa bih se uhvatila za koljeno i povukla. Imala sam razne metode, tako da, kad se stavlja (silikon) vi ste pod totalnom anestezijom i ne osjećate ništa. Kad se probudite pijete ljekove protiv bolova, otoka, antibiotike da ne dođe do komplikacija... Ali, boli. Najgora su mi, ja mislim, bila prva tri dana. Posle mi je bilo okej. Osjećate neku težinu i pritisak, kao da je neka ogromna upala mišića (u pitanju). To je bilo prije skoro dvije godine, ja bol brzo zaboravljam... Ali i nije mi fokus bio na tome, već na rezultatima. Toliko sam to željela, meni je to bilo sve na svijetu. Generalno ih volim i toliko sam željela sebi da ih kupim, da me nije zanimalo da l' ću da crknem od bolova", otvorila je dušu, a onda se osvrnula i na komplekse koje je zbog grudi imala kao mlađa.

Izvor: TikTok/ukiqukiq

"U osnovnoj školi, uvek mi je bilo glupo da se presvlačim na fizičkom. Bila sam u fazonu - šta nije u redu sa mnom, zašto jedino meni ne rastu si*e, zašto izgledam kao dječak... ? I posle, u srednjoj, oguglala sam. Kad zaradim pare, kupiću ih. Nosila sam kineski puš-ap, sebi sam izgledala top s tim, jeste da to skinem uveče, ali... I, to sam i uradila. Čim sam zaradila svoje pare, samoj sam sebi kupila si*e", zaključila je Una.