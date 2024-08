Stvorili su je da bi uništili Lepu Brenu: Preko noći je postala zvijezda Juge, a onda je kolega htio da je ubije

Pjevačica je imala "zadatak" da nadmaši Brenu, ali...

Lepa Brena je bila i ostala jedna od najvećih zvijezda stare Juge, a svoju popularnost zadržala je do dana današnjeg. No, mnogi ne znaju da je pjevačica još na samom početku karijere doživjela pokušaje sabotaže.

Kako su mediji svojevremeno pisali, njena glavna konkurencija bila je atraktivna Gordana Adamov, mada mnogo poznatija kao Lepa Lana, kojoj je navodno glavni zadatak bio da "uništi" Lepu Brenu, te da ju je upravi iz tih razloga i "stvorio" Milutin Popović Zahar.

Otkako se pojavila na sceni, privukla je veliku pažnju, popularnost joj je rasla munjevitom brzinom, za koncerte se tražila karta više. Međutim, na put Lanine slave stao je kolega kojeg nikad nije smjela da imenuje.

"Te davne 1983. godine snimila sam svoj prvi album 'Ja sam Lana', a za to je najzaslužniji Milutin Popović Zahar, koji me je i otkrio. On se posvađao sa Lepom Brenom i 'Slatkim grijehom', prekinuo saradnju s njima, pa je kao pandan Lepoj Breni otkrio mene, a nadimak Lepa Lana nadenuo mi je pokojni Minimak", istakla je svojevremeno Lana.

Iako je stvorena sa ciljem da skine Lepu Brenu sa muzičkog trona, ove dvije rivalke bile su u odličnim odnosima, što je mnoge čudilo.

"Upoznale smo se u jednom hotelu, u kome je ona započela svoju karijeru i u to vrijeme bila je ono što je narod u Srbiji volio, rasna žena sa svim atributima. Bila je divna i lijepo smo se slagale. Nisam željela da me porede s njom, željela sam da budem drugačija, bila sam svoja. Kada se sretnemo, lijepo se ispričamo". ispričala je Lana u jednom intervjuu.

Sve do 1995. godine je aktivno snimala albume i singlove. Njeni najveći hitovi su: "Ne daj srcu da odluta" (1983), "Pozovi me", "Pričao si da me voliš" (1985), i "Hoću - neću" (1990).

Niko nije ni slutio da je u jeku popularnosti sve ostaviti i preseliti se sa mužem i djetetom Ameriku i to zbog jezivih prijetnji kolege.

"Posle prvog albuma i uspjeha koji sam doživjela, povukla sam se sa javne scene, a najveći razlog tome bile su otvorene prijetnje kolege koji je rekao da će ubiti i mene i moje dijete ako ne prestanem da snimam albume. Taj čovjek mi je otvoreno prijetio, a sada kada se sretnemo, on je sav divan, čak me i zagrli. Jednostavno, nisam trpjela autoritete, imam stav i karakter koji nije mogao da podnese naređenja. Sve sam prekinula i otišla u Ameriku", rekla je jednom prilikom Gordana Lana Adamov i dodala:

"Od 1996. godine nastupam i u Americi i u Srbiji. Radim sa suprugom koji svira harmoniku. Moj život ne bi imao smisla kada bih radila nešto što ne volim", zaključila je.

Iako je proštlo mnogo godina, posebno starije generacije nisu zaboravile Lepu Lanu. Potvrdu da je izabrala pravi put za sebe dobila je 2019. godine kada joj je na festivalu Filigrani u Skoplju uručena nagrada za životno djelo.

