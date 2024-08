"Ona uvijek daje..." Senida pred koncert u BG otkrila šta joj je Brena poručila, pa pomenula i Karleušu

Regionalna zvijezda Senida Hajdarpašić, odnosno Senidah imaće svoj prvi solistički koncert u Beogradu, na stadionu Tašmajdan.

Izvor: Instagram/senida_h/printscreen

Uoči koncerta koji će se desiti u petak 30. avgusta, Senida je ispričala zašto baš Beograd otvara njenu turneju, šta je obelježilo njenu kariju, ima li obezbjeđenje, a nezaobilazna je bila i priča o Jeleni Karleuši i pjesmi "Miki Milane" Vere Matović.

Sitno brojimo do tvog prvog solističkog koncerta u Beogradu. Zašto baš naš glavni grad za otvaranje tvoje turneje?

"To me niko nije pitao zašto baš Beograd. Zato što je sve ovdje počelo. Mislim, tu me nekako publika prvo prihvatila. Ja sam dužna publici da pružim i da im se odužim."

"Slađana", "Idi gade" su tvoji veliki hitovi, a koja tri trenutka bi ti izdvojila u karijeri za koje smatraš da su te podigli na viši nivo, a samim tim i tvoju popularnost?

"Ajde da vidimo. 'Slađana' definitivno, pa onda 'Mišići' da ne zaboravimo, onda vjerovatno 'Sto posto' sa Ravka Morom, to je onako više internacionalno. 'Replay' definitivno, zato što je to pomak u nekom drugom pravcu. Ljudi su do tada uvijek govorili kako je moja muzika posebna, niko nije komentarisao, ali kao 'ne zna da pjeva', onda dođe 'Replay', tu je opet neki drugi frejzing, malo drugačiji stil i tu onda bude 'kao ti znaš, ok, da, ok'. Tako da i ta definitivno, onda 'Behute'..."

Svakom novom pjesmom pomjeraš granice, a pomenuli smo Ravka Moru, da li je možda on specijalni gost na koncertu jer dugo nije nastupao u Beogradu?

"Pa nije, da li je on ikada nastupao u Beogradu? Aha, jeste. Eto, vidiš to ne znam. Nije on, nije."

Onda je Merlin?

"Ne, pa Merlin je nastupao prošle godine."

Koji su tvoji zahtjevi kada se spremaš za koncert i da li imaš privatno obezbjeđenje jer se o tome pričalo?

"Ne, nemamo obezbjeđenje. Obezbjeđenje kao i svi, imamo obezbjeđenje od prevoza do bine, recimo, to je to, ili od bekstejdža do bine, kao i svi. Na bini ili u bekstejdžu, to je obično peškir, da imaš za binu, kad se oznojiš. Piće, naravno, voda i nešto alkoholno. Onda, ogledalo, naravno, da vidimo kako izgledamo prije koncerta ili posle koncerta, prije slikanja, da se popravi šminka. Klima ili ventilator, da mi se ne razmaže šminka prije nego što se popnem na binu. Ne znam, to je to i možda neko meze, sir, neko voće, mada, ja to nikad ne uzmem, to uvijek ovi iz benda momci sve pojedu, ja kad se vratim sa bine, nema ništa za mene onda samo pijem (smijeh)."

Jednom prilikom si rekla da te je Brena naučila da prije koncerta ne jedeš, da li to poštuješ i dalje?

"Tako je, tako je. Ne, ja sad prije koncerta pokušam, ranije, pet sati prije koncerta nisam jela, sad kao ajde tri, pošto sad su mi duži nastupi, ranije sam nastupala po sat vremena, sad je sat i po i duže, sad treba malo, ali to je uvijek meso, meso, puno mesa."

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Šta ti je Brena rekla, je li ti dala neki savet pred ovaj prvi koncert?

"Nije mi ništa rekla, ali mislim ja znam šta bi mi ona rekla 'samo jako Senči', znam definitivno da mi želi sve najbolje."

Da li ćemo na koncertu da vidimo i tebe iz perioda grupe MAF i šta se uopšte dešava sa grupom MAF?

"Razmišljala sam da izvedem neku na slovenačkom, ali to ljudi ne znaju ovdje. Definitivno tu su članovi benda, dvojica bar i producent Kacafura, znači trojica, samo još dvoje fale, ali mi imamo sad drugi ljude i oni su isto odlični. A ima nas previše, znači na bini će nas biti oko 15, tako da..."

Da li se malo plašiš ili ćeš onako da ideš na sve i ništa, u smislu da daš sebe potpuno publici?

"Svakako ću ja ući nesigurno u to, znači, ono, izvodiću pjesmu ili dvije pjesme koje još nisu izašle, znači oni ne znaju tekst tih pjesama, ali, oni će prvi čuti. Na slovenačkom možda drugi put. Sad je prilika, čisto da pokažem, da im se zahvalim, a onda kada bude drugi šou, drugi koncerti, onda može da se dodaje, ako bude sad kratko, za sledeći put znamo, 'aha, okej, nećemo toliko', nego ćemo četiri sata."

Izbacila si jednu pjesmu pred koncert, "Idi gade", spot je zaista vrhunski, pomjeraš granice. Odakle je sva ta inspiracija, da li ti učestvuješ u tome ili imaš neki svoj tim?

"Naravno, naravno, tu je tim koji uvijek predloži šta bi radili, ja prihvatim ili odbijem, kažem, ne, to ne ide. Tu sam da prihvatim ili odbijem, kažem, 'želim, ne želim, jel može ovako', malo sugerišem kakva kako ću ja da odglumim i onda to ispada super, ja sam zadovoljna."

Senida spot za pesmu Idi gade Izvor: Youtube / Bassivity Digital

Nema mnogo izvođača danas koji toliko uložu u spotove, ko je tebi privukao pažnju s naše scene svojim spotom?

"Mislim, Jelena Karleuša uvijek daje, ona uvek daje 110 odsto od sebe i iz sebe, mislim, iz svog džepa, ne znam, ali ona je sve."

Da li si vidjela reklamu Luke Dončića za Džordana sa pjesmom "Miki Milane"?

"Ne znam šta je 'Miki Milane', ne znam tu pjesmu (smijeh)", bila je iskrena Senida.

