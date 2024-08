Đina Džinović pokazala da ne nosi gaće, a dečka sakrila: Objavila provokativne fotke, svi čekaju Harisov sud

Ćerka Harisa Džinovića i Meline Džinović, Đina, godinama unazad svoj privatan život dijeli sa pratiocima putem društvenih mreža. Međutim, Haris je iz jednog razloga ne prati!

Đina Džinović ljeto porovodi uživajući sa svojim izabranikom na luksuznim putovanjima. Nju na Instagramu prati veliki broj ljudi, a često je na meti komentara zbog svoji provokativnih fotografija. Međutim, sada je nadmašila samu sebe kada se snimala u bijeloj haljini sa prorezima koju je spustila i pokazala da ne nosi donji veš.

Ona se zatim snimala u bademantilu u kupatilu, dok je senzualno otkrila jedno rame.

Za to vrijeme, objavila je i slike sa novim dečkom, sa kojim je očigledno na ljetovanju, ali mu je sve vrijeme skrivala lik ili se on krio iza njenih leđa.

"Ne pada mi na pamet da gledam kako je izbacila zadnjicu"

Podsjetimo, Haris je jednom prilikom upitan da li prati ćerku Đinu na društvenim mrežama. "Ne pratim i ne pada mi na pamet. Da ja pratim kako je napućila usne, izbacila zadnjicu i sada je to glavna priča. To ne mogu nikako, vrijeđa mi inteligenciju. Ili da gledam 'Zadrugu', 'Parove', ove rijaliti programe pa ne mogu to sebi dopustiti, zaista", rekao je on tada za "Avaz".

