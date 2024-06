RAZGOLITILA SE ĐINA DŽINOVIĆ: Hvali se novom plastičnom operacijom, a grudi samo što joj nisu ispale

Đina Džinović se snimala u izazovnom izdanju, a komentari nisu izostali.

Izvor: Instagram/djinadzinovic

Mlada influenserka Đina Džinović napravila je pravu pometnju na mrežama nakon što je okačila video u provokativnoj toaleti.

Popularna ljepotica izgledala je poput boginje u haljini sa dubokim dekolteom i visokim izrezom, a vreli kadrovi malo koga su ostavili ravnodušnim.

Đina je jedva obuzdala grudi koje su "ispadale" iz korpi se**epilne haljine, a snimajući se je bacila akcenat i na svoju novi intervenciju.

Ona je nedavno ponovo povećala usne, a rezultatima se odmah i pohvalila na Instagramu. Ipak, mnogi su mišljenja da joj sve ove intervencije nisu potrebne s obzirom da je veoma mlada.

Izvor: Instagram / djinadzinovic

Podsjetimo, influenserka je prije nekoliko godina izgledala potpuno drugačije. Mediji su ranije prenijeli da je hijaluronom ispravljala nepravilnosti na kukovima, takozvane "hip dips", kako bi dobila Kim Kardašijan efekat, a priznala je i da je hijaluronom "ispravljala" nos.

Izvor: Instagram / djinadzinovic

Nakon toga se spekulisalo da ga je operisala s obzirom da je danas "prćastiji" nego ranije, ali Đina o ovoj operaciji ćuti.

Izvor: Instagram/printscreen

Mlada ljepotica je i drastično smršala, a takođe se spakulisalo i da je operisala grudi. No, zvanične potvrde nema.

Činjenica je da lepa influenserka danas izgleda poput žive Barbike, a da li je do estetske hirurgije, ili do vještog editovanja fotografija, nije poznato, no pogledajte njene nove fotogografije i procenite i sami: