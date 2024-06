Melinini roditelji, Sulejman i Elma Galić se veoma rijetko pojavljuju u javnosti, a sada, kada je njihova ćerka odlučila da život nastavi bez supruga, najveću podršku ponovo je pronašla u porodici.

Popularni pjevač Haris Džinović razveo se od modne kreatorke Meline nakon 22 godine zajedničkog života, i desetogodišnjeg braka, u kojem su dobili dvoje djece, kćerku Đinu i sina Kana.

Vjenčali su se 2014. godine na luksuznoj jahti u užem krugu porodice, kumova i prijatelja. Ipak, na početku njihove veze nije sve išlo tako glatko. Činjenica da je Haris 30 godina stariji od Meline nikako se nije dopadala njenim roditeljima. Oni su bili izričito protiv njihove ljubavi, a njena majka se dugo nije mogla pomiriti s tim da će njena kćerka biti s muškarcem koji joj može biti otac.

Porodica saznala za vezu sa Harisom iz medija

"Moja porodica nije ni stigla da reaguje jer sam ja to odlučila preko noći. To nikada nije bila tema razgovora jer sam ja pobjegla. Otišla sam za Pariz kod Harija i nikada se više nisam vratila kući", ispričala je Melina u jednom intervjuu.

Ona se vratila kući kada je bila već u poodmakloj trudnoći, a porodica je za njenu vezu saznala iz medija. Oni su bili izričito protiv njihove ljubavi, a majka kreatorke dugo nije mogla da se pomiri s tim da će njena ćerka biti s muškarcem koji može da joj bude otac.

"U početku, njeni roditelji su imali strašan otpor. Posebno zbog velike razlike u godinama", pričao je svojevremeno Haris u intervjuu za "Gloriju" i dodao da je sve to Melina teško podnijela. "Sjećam se da sam joj govorio: Proći će to brzo! Vidjećeš, kad saznaju da si trudna, sve će biti drugačije! Upravo je bilo tako. Sad su ludi od sreće što su dobili unuku", istakao je on i dodao da je nakon nekog vremena sve bilo u najboljem redu.

MELININA MAJKA PO GODINAMA PRIBLIŽNIJA HARISU: Prava je dama, a protivila se braku ćerke sa 30 godina starijim

Melinini roditelji, Sulejman i Elma Galić se veoma rijetko pojavljuju u javnosti, a sada, kada je njihova ćerka odlučila da život nastavi sa djecom, bez supruga, najveću podršku ponovo je pronašla u porodici. Mnogi su mišljenja da je Elma nevjerovatno otmena dama, i da je Melina upravo od nje učila o modi i stilu, a neki kažu i da je kreatorka baš njena kopija, te da je ljepotu naslijedila od majke.