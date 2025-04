"Djeca nisu mogla da shvate što ne igram fudbal":Gdje je danas pobjednik Zvezda Granda čiji su rođaci ubijeni u masakru?

Pjevač Darko Martinović je pobijedio u šestoj sezoni "Zvezda Granda" i osvojio region, ali se i pored toga što su mu predviđali blistavu karijeru, povukao sa javne scene.

Izvor: Ig arko_martinovic_official

Darko Martinović je, kao i svi ostali pobjednici popularnog pevačkog takmičenja, u okviru nagrade dobio i čitav album, ali se nije dugo zadržao u medijima.

Darko nije odustao od muzike, već samo od televizijskih gostovanja. Naime, on i dalje pjeva, ali po klubovima i privatnim proslavama.

Martinović je jednom prilikom govorio o svom zdravstvenom problemu.

"Mnogi misle da sam potpuno slijep, ali vidim otprilike pet odsto. Vidim toliko da znam kada je dan, a kada noć. Kao klinac, kada sam počeo da se osamostaljujem, dolazilo je do nerazumevanja od strane mojih vršnjaka. Oni nisu mogli da shvate taj nedostatak i to što ja ne mogu da igram fudbal. Djeca su umjela da budu surova. Kasnije su me prihvatili i sada nemam nikakvih problema", rekao je on svojevremeno.

Rođaci mu ubijeni u masakru na Cetinju

Aco Martinović (45) koji je početkom počinio masovno ubistvo na Cetinju, ubio je i svoja dva rođaka, blizance Marka i Miloša Martinovića. Tragično nastradali Marko i Miloš su bliski rođaci pjevača Darka Martinovića.

Tim povodom se oglasio nekadašnji pobjednik "Zvezda Granda" Darko Martinović koji je potvrdio ovu vijest.

"Bili smo u srodstvu sa ubijenim blizancima, i ubio mi je ujaka i ujnu", rekao je Darko, piše Blic.

(Informer, MONDO)