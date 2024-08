"Je l' ovo avatar? Bizarno": Mark Zukerberg sazidao suprugu u dvorištu, mreže se usijale od komentara

Mark Zukerberg podigao je divljenje prema supruzi na sledeći nivo!

Kada ste bogati van granica shvatanja običnog smrtnika, mogućnosti su vam beskonačne, a ponekad ni oni sami ne znaju šta će sa svim tim novcem. U slučaju Marka Zukerberga - pa, pronađete još jedan način da dokažete ljubav svojoj supruzi, što, po mnogima, i nije tako loša ideja.

Mark je napravio statuu supruge Prišile Čen, ali ne bilo kakvu, ona je zelena i ogromna, i obmotana je srebrnom konstrukcijom koja podsjeća na tkaninu dok se viori na vjetru, a takođe podsjeća i na krila. Ova "oda" njegovoj ljepšoj polovini, postavljena je u dvorištu njihove kuće, i djelo je umjetnika Danijela Aršama.

"Vraćanje rimske tradicije pravljenja skulpture posvećene supruzi", napisao je Zukergeber, a svoj sud dali su i kritičari na instagramu: "Sad će svaka žena tražiti isto od muža!" "Pitam se šta će se desiti sa njom ako se rasture?" "Zašto avatar, pobogu Mark?" "Kakva oda ljubavi prema ženi".

Ovaj umjetnik prepoznatljiv je po skulpturama u istom tonu, a jedan od njegovih fanova je i muzičar Farel Vilijams.

5 čarobnih stvari koje su natjerale milijardera Marka Zukerberga da se zaljubi u Prišilu Čen

Prišila Čen, supruga osnivača Fejsbuka i majka njihovo troje djece, na prvi pogled izgleda kao obična žena. Ali, baš kao što to često biva, o osobi ispod površine uvijek se može još mnogo toga naučiti.

1. Pametna je i obrazovana

Prišila je odrasla u porodici kineskih izbjeglica. Imali su prilično težak život, ali njeni roditelji učinili su sve kako bi njihova kćerka stekla prestižno obrazovanje. Diplomirala je biologiju na Univerzitetu Harvard i čak je radila kao učiteljica, objašnjavajući djeci kako ovaj svijet funkcioniše. Kasnije je odlučila da postane pedijatar, i upisala medicinski fakultet na Univerzitetu u Kaliforniji. Na kraju je postala ljekar i radila je sa djecom u San Francisku.

2. Skromna je

Ako je suditi po činjenici da Zukerberg najviše voli da nosi jednu te istu sivu majicu, ova vrlina je za njega veoma bitna. Sledeća poznata priča o skupim cipelama govori mnogo o Prišiliom karakteru. Jednom je u prodavnici vidjela skupi par cipela - koštale su 600 dolara, ali, umjesto da ih kupi, odlučno je odbila, ne zato što ih nije mogla priuštiti. "Trebala bi ih nabaviti, imaš novac", nastavila je Markova sestra Rendi da insistirati. "Ali to nije moj novac", samouvjereno je odgovorila Čen i vratila cipele.

Prišilla se udala za Marka 9 godina nakon što su se prvi put upoznali. Kao i cio njihov život, vjenčanje je bilo vrlo skromno - trudili su se da ne privlače nepotrebnu pažnju na sebe. Ipak, jedna stvar je bila jako važna kao i za svaku za mladu, a to je bila njena haljina. Ona nije koštala puno u odnosu na holivudske standarde i njihove mogućnosti - 4.700 dolara, nije bila ekskluzivna (mogla se kupiti onlajn), a kreirala ju je Claire Petibone, dizajnerka iz Los Anđelesa.

3. Imaju sličan smisao za humor

Par se upoznao dok je stajao u redu za korišćenje kupatila na univerzitetu Harvard, tokom jedne žurke. Kad je Prišila prvi put vidjela Marka, kako je kasnije navela, pomislila je: "On je bio taj štreber koji je malo izlazio". U to je vrijeme, Mark je mislio da će napustiti fakultet, i rekao je Prišili da moraju što prije izaći na dejt. On ga ipak nije napustio, ali su počeli da se zabaljaju.

Kad su otpočeli vezu postavila mu je uslov. Morao joj je posvetiti ne manje od 100 minuta svog vremena nedeljno, i pozvati je na barem jedan izlazak u tom periodu. Bila je velika podrška Marku u svim njegovim nastojanjima, i uvijek je vjerovala u njega. Još na samom početku, dok nije znao hoće li njegova nova društvena mreža postati uspješna ili ne, ona je bila jedna od prvih korisnica koje su se na nju registrovale.

4. Bavi se dobročinstvom

Ogromne donacije koje porodica Zukerberg redovno daje, imaju itekako veze i s Prišilom. Novac je namijenjen školama, bolnicama i istraživačkim centrima, koji razvijaju strategije za borbu protiv opasnih bolesti. Na primjer, donirali su 75 milona dolara za opremu, tehnologiju i izgradnju zgrade opšte bolnice i traumatološkog centra u San Francisku, gdje je Prišila radila kao ljekar. U znak zahvalnosti, centar sada nosi ime "Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center."

Nakon rođenja prvog djeteta, porodica je iznenadila svijet izjavom u kojoj su obećali 99 posto svojih deonica u dobrotvorne svrhe.

5. Morala je proći kroz mnoge stvari u životu

Prišila je silno željela djecu, ali put do dugo očekivane trudnoće nije bio lak. Tri pokušaja začeća završila su se pobačajem. Kada je napokon uspjela da sačuva vijest o trudnoći, do trenutka kada joj više ništa ne prijeti, Mark je otvoreno izjavio da čekaju bebu. Cilj ove objave bio je pomoći ljudima da prevladaju i razgovaraju o sličnim problemima i da ne moraju ćutati o svojoj situaciji.

"Većina ljudi ne raspravlja o pobačajima, jer se brinete da će vas vaši problemi udaljiti ili odraziti na vas - kao da ste defektni ili ste učinili nešto što je uzrokovalo ovo. Dakle, borite se sami", rekao je Mark jednom prilikom.

