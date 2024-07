VIŠE NIJE "SOLO IGRAČICA": Jelena Rozga našla dečka, pa otkrila sve detalje privatnog života

Nakon duge tišine o svom ljubavnom statusu, Jelena Rozga otkrila da je zauzeta.

Izvor: Instagram/RozgaJelenaOfficial

Pjevačica Jelena Rozga (46), svoju privatnost ljubomorno čuva od očiju javnosti, ali sada je naspravila presedan, te otkila da ima jaču polovinu.

"Vjerovala sam u uspjeh pesme 'Lavica'. Nismo baš mjesecima razmišljali kakvu ćemo pjesmu uraditi jer Huljići nisu znali da imam želju da se pojavim na Melodijama Jadrana. To je festival koji se dešava u Splitu. Samo sam nazvala Tončija i rekla mu: 'Ja bih išla na festival'. Pitao me je odmah sa kojim pjesmom, rekla sam mu: 'Pa sa tvojom'. Otišla sam na put, imala sam radni vikend i za tri dana su napisali pjesmu. Kada sam pročitala tekst rekla sam to je to. Malo odmorila glasne žice, ušla u studio i pesma je nastala nikada brže. Mislim da su se mnoge žene pronašle u njoj. Nazivaju je naslednicom 'Bižuterije'. Volim ovu pesmu, verujem u nju, celi region je peva i ja sam presrećna", rekla je Jelena Rozga.

Dodaje i da se nikada u životu nije prilagođavala kada su muško- ženski odnosi u pitanju. "Nisam se ja borila. Znam šta hoću, a šta ne", bila je kratka Jelena, pa otkrila kakva je kada siđe sa bine.

"Jelena privatno je mirna. Na bini sam energična, sto na sat. E, sada sve ono što sam na bini privatno nisam. Jako sam mirna, puno odmaram, nikad se ne derem. Volim da finim, mirnim razgovorima rešavam probleme", otkrila je.

Iako mnoge njene kolege kažu da ne vole da izlaze s obzirom na to da su se zasitili muzike, Jelena je ipak ljubitelj dobrog provoda. "Volim da izlazim. Kada je dobro društvo nije bitno gdje sam. U ponedeljak ćemo kolege i ja ići za Velu Luku, s obzirom na to da je godišnjica smrti Oliveru Dragojeviću. Pjevaćemo Oliverove pjesme i mislim da ćemo se posle toga lijepo družiti", naglasila je ona.

Harizmatična pevačica kaže da ne beži od narodnjaka i novih muzičkih trendova. "Apsolutno sve pratim, slušam, gledam na Jutjubu. Volim da slušam publiku šta vole, a šta ne. Naravno da ja sutra neku od tih pesama neću pjevati, ali volim da čujem. Bavim se. Svako ima svoju publiku. Ja volim kada svi rade. Dobro je dok se pune dvorane, klubovi. Mislim da za svakog ima mesta- kaže ona, koja voli da kako naglašva upali radio i da peva."

"Slušam zavisino od dana, raspoloženja", naglasila je i dodala da ne bi bežala kao Ceca Ražnatović da snimi duetsku pjesmu sa mlađim izvođačem, kao što je to folk diva uradila sa Vojažem. "Kada se desi pesma to je najbitnije. Imam jednu lijepu duetsku pesmu, ali s kim ne smem vam reći", naglasila je.

Jelena krajem avgusta slavi 47. rođedan, a sada je otkrila i gde. "Rođendan ću proslaviti na Cetinju pevajući. I tome se jako radujem".

Rozga važi za jednu od najzgodnijih pevačica bivše Jugoslavije, a sada je rekla da li bi uradila neku estetsku intervenciju. "Ništa na sebi ne bih uradila. Ako nisam do sada nema potrebe. Ne želim ništa", istakla je Rozga.

Jelena je dugo bila sama, a sada je otkrila da je srećna u ljubavi. "Više nisam solo igračica", bila je kratka ona, pa otkrila koje su to situacije kada je razmažena.

"Ja sam razmažena kada mi se to može. Kada se radi nemam kad. Kada dođem doma kod svojih u Splitu onda jesam. Mama skuva ono što volim, pa sam tada razmažena. Tada mi je sve na dlanu", iskrena je jedna do najlepših hrvtaskih pevačica.