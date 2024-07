"LJEPŠA BI BILA DA SMANJI NOS, POVEĆA USNE I OPERIŠE UŠI" Rozga otkrila šta je doktor rekao, reagovala majka

Jelena Rozga otkrila je da je emotivno ispunjena, ali i šta je jednom prilikom doktor rekao njenoj majci zbog čega je ona odmah napustila ordinaciju.

Pjevačica Jelena Rozga, jedna je od najpopuarnijih pjevačica u regionu. Karijeru je počela u bendu Magazin, kada je zamijenila pjevačicu Danijelu Martinović, a njen dolazak u bend dogovoren je i prije nego što ju je Tonči Huljić čuo kako pjeva. Jelena "mami muške uzdahe" gdje god da se pojavi, a od javnosti vješto krije svog partnera.

Kako kaže zaljubljena je i bitno joj je u vezi da postoji povjerenje, poštovanje, ali da je i dečko tretira kao kraljicu: "Biram čovjeka koji me razumije, koji me voli i drži me kao malo vode na dlanu. Ja sam baš razmažena po tom pitanju. Emotivno sam srećna", rekla je Jelena Rozga, a na pitanje da li zna da oprosti prevaru i da li bi u ljubavi prešla preko svega, pjevačica je istakla da nije taj tip osobe:

"Niko mi nikada nije rekao poslije ljubavnog kraha oprosti mala, ali ne bih ni oprostila".

Važi za jednu od najljepših pjevačica, a sada je otkrila šta je recept za njen izgled: "Recept mog izgleda je ljubav, pjesma, publika", istakla je ona i dodala da joj je jedna stvar bitna u svemu tome: "Samo da sam zdrava. Zdravlje nam je bitno". Prema njenim riječima u horoskopu je lavica, ali tako je išla i kroz život: "Dupla sam lavica, ali imam djelove djevice. Sve mora biti uredno, čisto, posloženo, to su karakteristike djevice, sve drugo je tipično lavica", naglasila je ona.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U moru dama sa javne scene koje su se podvgrle estetskim zahvatima, Rozga kaže da nikada ne bi - "Zbog moje mame nikada nisam. Rekla bi mi: 'Ćeri šta si to napravila od sebe?'. Kada sam 1996. godine počela da pjevam u Magazinu tada sam krenula da se šminkam. Imala sam strašne alergije po očima, usnama... Jedan dermatolog koji je poznat u Splitu rekao je mami, pošto mi je prepisao ljekove: 'Lijepa je, ali bi bila ljepša kada bi malo smanjila nos, povećala usne i operisala uši'. Ona mu je samo na to rekla: 'Gospodine doviđenja'", ispričala je anegodotu Rozga.

Pjevačica je nedavno objavila pjesmu "Lavica", a do kraja godine je očekuje i album - "Ove godina sam baš ažurna po pitanju pjesama. Uskoro još nešto radimo. Zanimljivo, ali još ne bih otkrivala o čemu se radi. Biće do kraja godine nešto lijepo", istakla je ona i dodala kako će provesti ljeto: "Ljeto provodim radno. Biću poslije toga u Splitu sa mojima. Meni je najdraži odmor doma. More, slušanje ptica".

