"MISLILA SAM DA ĆE ME OTROVATI U KOMBIJU" Isplivao snimak sa audicije - nasledila Rozgu, a njena priča je sve šokirala!

Ivana Kovač je zamenila Jelenu Rozgu u grupi Magazin 2006. godine

Pevačica Jelena Rozga karijeru je počela u grupi Magazin u kojoj je pevala do 2006. godine. Ranije je ispričala da je želela da napusti Tončija Huljića dve godine ranije, ali da ju je on zamolio da snime "još jedan album" na kojem se našao i njen najveći hit "Ne tiče me se".