URAGANKE MORAJU DOŽIVOTNO DA ČUVAJU JEDNU TAJNU: Otkriveni detalji - ako progovore platiće bijesnu kaznu

Osnivač grupe Hurricane progovorio je o detaljima ugovora koji su potpisale Sanja, Ksenija i Ivana.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Godinu i po dana nakon što su Sanja Vučić, Ksenija Knežević i Ivana Nikolić napustile grupu Hurricane, osnivač ovog nekada veoma popularnog trija otkrio je sve što o njima nismo znali.

Zoran Milinković nedavno je u intervjuu za medije po prvi put otkrio zbog čega je grupa prestala da postoji u osnovnom sastavu.

"Grupa je osnovana 2017.godine. Ideja je bila da pjevaju na engleskom za američko tržište, ali sa nekom mješavinom zvuka sa balkanskih prostora. Imali smo čak i neke veze u Americi od bivšeg menadžera Spice Girls do nekih manje poznatih imena u Los Anđelesu gdje smo kasnije i snimili par pjesama u Universal studiju. Shvatio sam kasnije da za uspjeh na tom tržištu, ipak treba biti na licu mjesta i imati još i veliku propagandnu mašineriju. Rezultat - povratak na Balkansko tržište. Moram priznati da je za te dvije godine grupa stekla ogromno iskustvo i reference koje su kasnije i pomogle u karijeri. Kada gledamo na platformama 30% su stranci iz cijelog svijeta koji prate rad grupe", započeo je.

Na pitanje kako je bilo raditi sa tri djevojke koje nemaju ništa zajedničko, rekao je:

"Ovako, od starta sam znao s kim imam posla. Od Ivane koja tek počinje da pjeva ali je imala sluh, talenat za ples, pjesmu, a i veliku želju da uspije do Ksenije koja je bila u nekom drugom filmu - vragolasta, blago rečeno neozbiljna, nezainteresovana, ali je bila mnogo talentovana, potkovana, simpatična, inteligentna."

Izvor: Pink tv /printscreen

Za Sanju ima samo riječi hvale:

"Kada sam u saradnji sa Markom Konom tražio članice za grupu, provjerili smo više od 20 djevojaka. Probali u studiju i na kraju smo ostali sa dvije djevojke! Ivana koja je trebalo da bude rezerva i jedna djevojka iz Novog Sada. Na kraju kada nismo imali pravo rješenje Marko kaže imam odličnu djevojku, sve što nam treba ima, ali problem - rijetko ko može da radi sa njom jer je konfliktna i nepredvidiva. Rekoh nije problem, može, ja ću to da sredim. Nisam znao da je imala Hašimoto virus. Sanju smo odmah uzeli, a potom i Ksenija stiže. Djevojka iz Novog Sada odustaje i Ivana ulazi na njeno mjesto. Trebalo joj je godinu dana da vježba da pjeva. Tako je počelo. Imale su ugovore na 3 pa još na 2 godine koji se završio pretprošle godine."

Ugovor je jasno definisan i morale su da ga poštuju.

"Da, poštovale su. Ipak je bilo tu i novčanih kazni, ali i bonusa tako da se to poklapalo. Klauzula koja je bila najvažnija je čuvanje tajnosti u poslovanju grupe, odnosa unutar grupe sve je to bila poslovna tajna koju one moraju čuvati doslovno do kraja života ili je kazna preko 100.000 evra", istakao je.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Otkrio je i da je bilo konflikta između Sanje, Ksenije i Ivane:

"Naravno da je bilo nesuglasica na sve strane, a najviše među njima. Najviše zbog ljubomore na primjer, zašto je obukla ovo to sam trebala ja, zašto jedna kasni a druge čekaju, pa onda Sanja više pjeva od ostalih, jednoj nestala šminka pa traži od druge, jedna hoće da se slika sa fanovima druge ne žele i to je nešto što je skroz uobičajeno. Ista ljubomora koje ima i među bliznakinjama a ne u grupi. Pa i među vama novinarima i u drugim profesijama je ista slika. To su one mogle reći, ali je bespotrebno širiti priču i naravno ne smiju. Bilo je na primer i izbacivanja iz auta na Karibima kad su odbile neki zadatak, malo su 'prošetale' do kuće. Sve u svemu, jako su pametne da se ništa ozbiljno za svih 5 godina nije desilo."

Raspad gupe je bio zajednička odluka.

"Kada bi se svi rastajali ili raspadali ovako, na ovaj lijep način onda novinari ne bi imali šta da pišu. Mi smo jednoglasno svi shvatili da postoji jedna zasićenost u svemu i da je bolje da se na vrijeme, čak 5 mjeseci prije isteka već produženog roka isteka prvobitnog ugovora raziđemo. Sanja je prva potencirala dogovor oko razilaženja jer je htjela da pravi solo karijeru. Čak je svoju prvu pjesmu koju je snimila prvo napravila za grupu. Čak su i demo snimile sve tri pa je posle uzela za sebe. Tada je, priznajem, bilo zategnutih odnosa par sedmica jer je u njenoj glavi već počela karijeru. I ne samo ona i ove dvije već su uveliko počele par mjeseci ranije da se bave sobom. Ali, kao što rekoh, tu nema povratka nazad kao i u braku ili biznisu, bolje miran i lijep razlaz i da možemo uvijek računati jedni na druge. Uvijek su tu da pomognu na bilo koji način novim članicama."

Pogledajte njihove zajedničke fotke: