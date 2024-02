"SAD NIŠTA NE ZARAĐUJEM, NEMAM ŠTA DA JEDEM" Ksenija napustila Hurricane i postala model - Dosadile mi tezge!

Ksenija Knežević, nekadašnja članica grupe Hurricane i dalje se bavi muzikom, ali i "drugim stvarima"

Pjevačica Ksenija Knežević, nekadašnja članica grupe Hurricane i predstavnica Srbije na Eurosongu, neko vrijeme se nije pojavljivala u javnosti. Dok su njene koleginice iz grupe Sanja Vučić i Ivana Nikolić nastavile sa solo karijerama i izdale albume i singlove, Ksenija je radila nešto što nema veze s muzikom.

Nakon duže pauze vratila se na scenu, priznala da nije željela da nastupa i ide po aerodromima, već proba da se bavi nečim drugim. "Sad ništa ne zarađujem, vidi se nemam šta da jedem, šalim se. Rekla sam sebi, koliko god glupo zvučalo, šta manifestujete to će da se desi, neću da se bavim samo muzikom, što se ne bih bavila i reklamama i kampanjama, nekim modelingom", rekal je Ksenija i nastavila:

"Javilo nekoliko agencija iz inostranstva i radim i to. Neću umrijeti od gladi. U jednom momentu su mi dosadile tezge, sve je isto, ponavlja se, a ja to ne mogu, tako da sam morala da stanem, da se odmorim i da se posvetim i nekim drugim stvarima umjetnosti. Sviram klavir, slikam, crtam... Interesovanja su mi svestrana. Guši me da idem na aerodrom, kući, nastup. Nisam mogla. Željela sam da se posvetim mojim dragim ljudima i nečemu drugom dok još dobro izgledam".