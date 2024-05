"AU, BLAMČINA" Urnebesan snimak Kneza eksplodirao na mrežama, žestoko ga ismijali

Snimak nastupa Nenada Kneževića Kneza "usijao" je društvene mreže.

Pjevač Nenad Knežević Knez godinama je na javnoj sceni, a njegovim stopama je krenula i ćerka Ksenija koja je kao članica nekadašnje grupe Hurricane uz Sanju Vučić i Ivanu Nikolić, predstavljala Srbiju na Evroviziji 2021. Knez iza sebe ima brojne hitove, ali u poslednje vrijeme nije toliko aktivan na sceni kao prije.

Sada je snimak jednog njegovog nastupa osvanuo na mrežama i izazvao lavinu komentara.

Knez je pjevao svoju pjesmu "Mia bella signorina", a onda je u jednom trenutku poželjeo da publika otpjeva dio umesto njega, kao što to rade njegove kolege sa svojom publikom. Međutim, kada je on otpjevao strofu, a kada je zastao, iz publike se ništa nije čulo. Ipak, on nije odustao, pa je isto pokušao ponovo, i rekao "zajedno", ali publika i nije bila baš glasna.

"Treba mi ovaj nivo entuzijazma kad ništa ne ide", "Car", "Žao mi je malo", "Blamančina", "Au, ovo je presmiješno", "Ispala"... pisali su tviteraši.