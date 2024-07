SANJA VUČIĆ UJEDALA DJECU: Pjevačica otkrila u kakvom je problemu bila - "Oni su meni tražili da im pravim satove"

Sanja Vučić otkrila je na društvenim mrežama anegdotu iz djetinjstva.

Izvor: Kurir TV

Sanja Vučić nedavno je nasmijala svoje pratioce na društvenoj mreži X kada je otkrila dogodovštine iz mlađih dana.

"Sad mi je random palo na pamet. Za vrijeme bombardovanja, živjela sam nekoliko mjeseci u Negotinu… I sjećam se tog nekog trga, i fontane koja je bila okružena stepenicama, gdje sam ja pala i onesvijestila se", započela je pjevačica priču o svom djetinjstvu.

Izvor: Printscreen/Instagram

"Takođe sam imala neko društvo iz okolnih zgrada, i bilo im je zabranjeno da se druže sa mnom jer sam ih navodno ujedala, a oni su meni tražili da im pravim satove ugrizom po rukama" dodala je nekadašnja predstavnica Srbije na Evroviziji, što je odmah pokrenulo lavinu komentara.

"Hahaha volim", "koja carica, ne vjerujem", neke su od poruka koje je dobila.

Sanja otvoreno pričala i o zdravstvenim problemima

Izvor: RTS / Printscreen

Sanja Vučić je, podsjetimo, otvoreno govorila i o svojim zdravstvenim problemima i otkrila kroz šta je sve prošla ne bi li shvatila šta je uzrok njenih problema, o čemu se naširoko pričalo.

"Bila sam kod psihijatra i mislila sam da je to neki vid depresije, što doktorka meni jeste na kraju dijagnostikovala. To, naravno, nije bilo tačno. Prepisala mi je antidepresive, što ja, naravno, nisam pila. Ovo je razlog zašto uvijek u intervjuima volim da pomenem svoj problem sa štitnom žlijezdom, jer ja u tom periodu nisam mogla da prepoznam svoje simptome. Nisam znala da to postoji uopšte. Žene znaju same sebi da postavljaju dijagnozu. Mnogo će im biti ljepši kvalitet života, samo da odu i izvade krv, antitela i vitamin D" kazala je bila.