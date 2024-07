ŠOK SAOPŠTENJE HRVATSKE PJEVAČICE: Pričala kako je "ščepala muža", a sad objavila da se razvodi

Indira Levak se razvodi posle 11 godina braka

Izvor: Instagram/indiralevak

Pjevačica Indira Levak, koja je 11 godina bila u srećnom braku sa suprugom Miroslavom, iznendila je pratioce na Instagramu i medije u regionu "iznenadnom" objavom da se razvodi.

Indira, koja je uvijek u intervjuima isticala ljubav prema svom izabraniku, podijelila je na Instagramu objavu u kojoj otkriva "da će ostati prijatelji".

"Osjećam potrebu da kao javna osoba koja s vama svakodnevno dijeli poslovne i privatne trenutke, podijelim i ovu vijest. Moram objaviti da smo nakon 11 godina braka Miroslav i ja donijeli zajedničku odluku o razvodu. Dalje nastavljamo razvijati naše živote, ali kao dvoje ljudi koji se poštuju, ostajemo poslovni partneri i prijatelji. Poštujući višegodišnji zajednički život i sve prekrasne zajedničke trenutke našeg braka, više izjava na ovu temu nećemo davati", napisala je Indira.

Indira je prije nekoliko godina otkrila da je ona inicirala vezu sa Miroslavom:

"Mi smo bili prijatelji prije nego što smo postali supružnici. Ali ja sam bila puno hrabrija kada je on u pitanju. Jeste da je on velik, krasan i divan mišićavi momak, ali je bio jako stidljiv. Hvala ti Bože što sam ja napravila prvi korak. Sjećam se da sam ga pozvala na more dok sam ljetovala u Šibeniku, rekla sam mu: 'Hajde, dođi da se malo družimo, da popijemo kaficu, popričamo'. A on je odugovlačio. Trebalo je da dođe u 12 po podne, a došao je u sedam naveče. Rekao mi je: 'Šta ja sada da tamo radim. Ona je pjevačica, mene je strah ako me budu paparaci slikali, šta da kažem'. Evo, ljubavi, ne brini se za paparace, sada si moj za cio život. Dakle, žene su hrabre i treba da budu hrabre" rekla je ona.