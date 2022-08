ON PETA OPERACIJA, A JA ŽIVIM U BOLOVIMA MJESEC DANA! Indira Levak kuburi s zdravljem - "Tijelo me je upozorilo"

Nekadašnja članica grupe Kolonija otkrila je da već dugo kuburi sa zdravljem.

Izvor: Instagram/indiralevak

Indira Levak ispričala je da trpi velike bolove u leđima, a uprkos njima uspijeva da održi mnoštvo koncerata u poslednjih mjesec dana

"Ne može nam nitko ništa jači smo od sudbine, oboje ranjeni, on (suprug) peta operacija ruke, a ja već mjesec dana živim sa bolovima u leđima... Ranjeni.. al' srce veliko k'o kuća, pa idemo večeras da nastupamo", napisala je pjevačica prije dvije nedelje u jednoj od objava na Instagramu, a sada je detaljnije otkrila šta je to muči.

"S obzirom na veliki broj koncerata u kontinuitetu došlo je do zamora materijala. Bez obzira na moje fizičke pripreme za turneju, ipak su noći bez sna, koncerti i cijeli taj ritam uticali na moje tijelo koje me je upozorilo da malo usporim i odmorim. Bolovi su u leđima, prisutni su, ali radim na tome da to saniram", rekla je pjevačica.

Izvor: Instagram/indiralevak

Indiri se bliži rođendan, a ovom prilikom otkrila je i kako će ga proslaviti.

"Sad mi je plan malo da usporim tempo, ali da idalje popunjavam koncertni kalendar za jesen. Za rođendan bih poželjela jedno intimno vikend velnes putovanje! Ne planiram veliko slavlje, ali znam da će Miro (suprug) kao i uvijek organizovati neko iznenađenje za mene", otkrila je pjevačica.

Indira Levak proslavila se kao pjevačica popularne grupe Kolonija s kojom je harala devedesetih, a muzičku karijeru je počela na ispraćajima pokojnika.