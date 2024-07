KO GLEDA KVALITETE KAD ŠETAŠ GOLO DU*E? Bura na mrežama zbog Stevana Stevanovića - snimak pregledan 800.000 puta

Stevan Stevanović, bivši učesnik rijalitija Survivor, izazvao je buru zbog snimka u kojem komentariše djevojke u tangama.

Izvor: TikTok/screenshot/@steva__rl13

Stevan Stevanović je prije ulaska u rijaliti predstavljen javnosti kao ragbista i diplomirani ekonomista, a pisalo se i o njegovom učešću u snimanju spota za pjesmu "Lažov notorni" Svetlane Cece Ražnatović i Saše Matića. Na Instagramu i društvenoj mreži Tiktok ima veliki broj pratilaca, a većina je njih je gledala, i prokomentarisala, video u kojem iznosi svoje stavove o djevojkama.

U videu koji je postao viralan na društvenim mrežama TikTok, X i Instagram, Stevan tvrdi da djevojka koja nosi tange na plaži nije podobna za muškarca koji želi da se ženi, te da se ne može uočiti kvalitet kod dama koje pokazuju obnaženu zadnjicu.

Takođe, ističe da živimo u bolesnom društvu i da je izolovanost moguća sve dok ne dobijete djecu. Pored toga, Stevanović smatra da ljude zanimaju "gole ribe na šipci", što po njegovom mišljenju, potvrđuje tvrdnju o bolesnom društvu.

Evo šta je rekao Stevan Stevanović:

"Koja je prva pomisao slobodnog muškarca, kad ja vidim, brate, skoro, devedeset i pet odsto d**eta djevojke koja hoda plažom? Šta ću ja da posmisli? Jao, kako bih je oženio. Mislim, kao, to je ljudska psihologija. Ja ne pričam sad o tome... Možda je ta djevojka fantastična... Ko će da vidi te kvalitete, brate, kad šetaš golo d**pe na plaži? Pa neće niko! Mislim, znaš, kao, to je ono, to je normalno. Neke druge stvari su normalne. Normalno je da djevojka sa 21 godinom mora da ima životnog iskustva... Kao, ne daj bože. Kao, ona je svašta prošla i to... Mislim to su bolesne stvari, brate... Ali, mi živimo u bolesnom svijetu. I onda je stvar samo kako ćemo mi tu da plivamo i koliko ćemo moći da se izolujemo od svega toga. Momenat izolacije donekle prestaje kada vi dobijete djecu. Možda, dok su mala, 'ajde kao, tu i tamo, ali kasnije to je nemoguće. Ali... Nisu to teme, brate, koje ljude zanimaju... Ljude zanima nešto drugo... Znači, da mi sad dođemo i da dovedemo ovdje gole ribe iza, da ja radim čučanj i to je to... Ili da ih stavimo na šipku i ono... To je tako. Ljudska psiha, samo što ja to neću raditi nikad", rekao je Stevanović u pomenutom snimku na TikToku, uz natpis: "Izvucite iz konteksta, pa recite svoje mišljenje".

Pogledajte video:

U komentarima pored videa objavljenog na njegovoj Tiktok stranici, pratioci postavljaju pitanja: "U čemu bi trebalo da se ide na plažu", ali i odgovaraju "U skafanderima".