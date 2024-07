"AU BRATE, KAO ZVIJER JE" Kalinić se skinuo u 51. godini, pokazao mišiće - Nevjerovatno kako čovjek izgleda

Milan Kalinić ostavio je sve bez riječi kada je u šestoj deceniji pokazao isklesane mišiće.

Izvor: YouTube/K1 televizija

Glumac i voditelj Milan Kalinić već 17 godina je u skladnom braku sa lijepom Sandrom sa kojom ima dvoje djece, Vuka i Teu, i ne krije da je ponosan na besprekoran izgled svoje žene. Nakon što smo vidjeli kako njegova supruga "grmi" u bikiniju, glumac je na Instagramu pokazao svoje isklesano tijelo.

Na svom Instagram profilu podijelio je fotografiju na kojoj je go do pasa, a na izgledu u 51. godini mogu mu pozavidjeti mnogo mlađi muškarci.

Isklesani mišići, pločice... ma sve je tu, svaki mišić na njenom tijelu je ocrtan - "Bio i u Njemačkoj, igram predstave, snimam emisije, sa djecom svaki dan a forma napreduje. Sve se može, samo me slušajte, još malo sve moje tajne", poručio je voditelj.

Milan Kalinić je u potresnoj ispovesti ispričao detalje saobraćajne nezgode koja se dogodila 1. marta 2015. godine u selu Dupci kod Brusa, kada se Kalinić sa suprugom i dvoje djece vraćao s Kopaonika.

"Gledam sve te ljude, oni se deru, šok... Prilazim kolima i zatičem situaciju, vozaču je bio volan u grudnom košu. On je bio nagnut nad volanom i leži sa otvorenim očima. Vidim mrtvog čovjeka. To je najgori trenutak u mom životu. Vidim čovjeka koji ne daje znake života, on je mrtav. Gledam ga i kažem sebi: 'Ja sam ubio čovjeka'", prisjetio se u emsiiji "Preživeli", pa nastavio:

"Osjećam da sam van sebe, okrenuo sam se autu, gledam tebe, Teu i Vuka. Kažem sebi: 'Ti si uništio život svima! Uništio sam mojoj djeci život'. To je pakao, kraj, gotovo. Nema više nikakvog života. Okrećem se ka ovom čovjeku, gledam ove ljude... Kreće da mi se vrti u glavi. To je šok u kom ne znam šta da radim, kome da pomognem. Kraičkom oka vidim, da mu mali prst radi i cijela ruka. On je samo bio u stanju šoka par sekundi, došao je sebi. Brzo optrčavam auto, čupam, lomim sve. Hitna pomoć i policija su se pojavili nevjerovatnom brzinom". Milan je otkrio i da je mađarski državljanin koji je bio za volanom na sebi imao najmanje povreda za razliku od ostalih putnika, ali je jedini bio životno ugrožen.