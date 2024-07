JOVANA VEĆ IZABRALA IME ZA SINA: Prvo pričali da je "Dragan deda pa mu se ne žuri", a sad svi bruje o trudnoći

Jovana Jeremić podigla je prašinu izjavom da je možda u drugom stanju,

Izvor: Instagram printscreen /jeremicjovana

Jovana Jeremić nedavno je sve iznenadila kada je u jednom podkastu nagovijestila da je možda u drugom stanju.

"Mislim da će se desiti neke promjene u mom životu, pozitivne promjene", rekla je Jovana pa zastala, a voditeljka je pitala "trudna si, nisam htjela iz pristojnosti da pitam...". "Možda sam trudna, sad sam u fazi kad još ne znam", rekla je Jovana i nasmijala se, a potom ovaj insert iz emisije objavila na svom Instagramu.

Za sada ostaje samo da nagađamo da li je popularna voditeljka zaista u blagoslovenom stanju ili ne, iako je i sama nebrojeno puta govorila da bi voljela da se ponovo ostvari u ulozi majke.

Kako je pričala, ona je ubijeđena da će sada dobiti sina.

"Suđeno mi je još jedno dijete i biće muško. Moj zaštitni znak je sveti Vasilije Ostroški i njegovu zaštitu sam stekla, jer je osjećam u duši, a i sanjala sam ga nekoliko puta. Trudila sam se da ne ulazim u grehove koji mi nisu potrebni. Sin će se zvati Vasilej po uzoru i u znak zahvalnosti svetom Vasiliju Ostroškom, jer me čuva cio život", rekla je Jovana za "Telegraf".

"Dragan je deda, pa mu se ne žuri"

"Dragan već ima djecu, on je i deda, pa mu se i ne žuri, ali bi oboje voljeli da dobiju zajedničko dijete. Vidjećemo šta će biti, hoće li baš on biti taj sa kojim će Jovana drugi put ostati trudna, ali ona kaže da je on ljubav njenog života, pa će vjerovatno i sačekati da "doguraju" do datuma koji je njoj prihvatljiv da se opet ostvari kao majka", dodao je nedavno izvor za "Telegraf".