KAO APOLON U ŠESTOJ DECENIJI: Milan Kalinić se skinuo, pa stao na crtu upola mlađima!

Glumac i voditelj Milan Kalinić ne krije da poslednjih godina mnogo pažnje pridaje svom fizičkom izgledu.

Pored zdravih navika, Milan Kalinić (51) je u svoju rutinu uveo i redovne treninge, a sada se pohvalio rezultatima. Milanov trener je putem Instagram profila podelio glumčevu fotografiju nastalu u teretani.

Glumac je skinuo majicu, te se pohvalio isklesanim tijelom, a mnogi su mišljenja da nikada nije izgledao bolje nego sad, iako se nalazi u šestoj deceniji života. Ispod fotografije osvanuli su brojni komentari u kojima korisnici društvenih mreža ređaju komplimente na račun glumčevog izgleda:

"Apolon", "Au, svaka čast", "Bravo, rođače" samo su neki od njih. Milan se poslednji put pojavio u javnosti na premijeri predstave svoje prijateljice Anđelke Prpić kada je sve prisutne oduševio izgledom. Stigao je među prvima i odmah podijelio svoje impresije o prijateljici.

"Jedva čekam da pogledam predstavu, znam šta nas očekuje. To je vjerovatno sat i po humora, šarma, lucidnosti, spontanosti, prijatne komunikacije, sve ono što je Anđelka i privatno. Sve što je Anđelka privatno, a negativno, to znamo samo mi sa ove strane, to i nećete vidjeti sada, šalim se. Ja nju stvarno obožavam. Svaka joj čast, ovo nisu, lake stvari, skidam joj kapu."

"Napravila je generalnu probu za nas desetak najbližih prijatelja i tu smo malo popričali. Mi bi trebalo nju da pitamo za savjet da nam pomogne. Kada igrate ovakvu predstavu najbolje je da polazite od sebe i pričate neku svoju priču, naravno nije skroz njena priča, ali dosta stvari jeste vezano za nju. Naravno kad pričate iskreno, kad se prije svega vi tome podsmijevate, onda je to smiješno i drugima", rekao je Milan.