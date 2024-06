Glumac Milan Kalinić tokom gostovanja u emisiji "Uranak" na K1, govorio je o Evropskom prvenstvu u fudbalu.

Srbija je sinoć igrala meč sa Danskom koji je završio rezultatom 0-0, pa smo nesrećno završili kao poslednji u grupi, bez prolaska u osminu finala. Brojne odluke selektora reprezentacije Dragana Stojkovića Piksija su sporne i bez objašnjenja, a odgovore je javno zatražio i Kalinić.

Nije nedostajao gol, nedostajao je šut ka golu - započeo je priču Kalinić i prokomentarisao izjave selektora Dragana Stojkovića Piksija.

Ovako kako ide, kako se postavljaju stvari, kako svi razmišljaju od Fudbalskog saveza pa do selektora, do svih onih ljudi koji su vezani za fudbal, a pod tim mislim na sportske novinare, sportske komentatore, voditelje, pa i na bivše fudbalere, sportske radnike... Da toliko malo kritike postoji. Toliko malo samokritike... To je sindrom nas Srba, ne samo u fudbalu nego u društvu cijelom, a bez toga stvari ne mogu da se ispravljaju. Bez toga ne možemo da idemo dalje - naveo je glumac.

Mi u utakmici u kojoj moramo da pobijedimo, nemamo u prvom poluvremenu šut na gol! Ne šut u okvir gola, mi ne možemo loptu da uzmemo! Rajković je u prvih 15 minuta 5 puta šutnuo loptu, zato što nije imao kome da da. Druge stvari su problem. Ova konferencija za štampu... To jeste problem. Moj rođeni brat, koji je fudbalski trener, tačno je rekao kako će sve da bude. Da ćemo od Danske da prođemo najgore, ali je rekao: "Ono što znam sigurno, da će Piksi da bude zadovoljan" - istakao je još Kalinić i nastavio...

Ne može tako, daj da vidimo gdje su problemi, ko je kriv! Odgovoran sam ja, odgovorni su igrači... Fudbal je takva stvar, nije to samo igra. Imaš ogromnu odgovornost, neki ljudi žive za to. Ono što je meni najžalije, igrači su najmanje krivi. Samardžić je odigrao prvo poluvrijeme, dječko nije mogao da dođe do lopte. Kao da je Piksi jedva čekao da ga promijeni, kao - pod pritiskom javnosti ću ga ubaciti, ali jedva čekam da ga izbacim. U drugom poluvremenu malo mijenjamo igrače i formaciju, gdje krećemo da jurimo rezultat, a Samardžića nema. Nema ga u toj situaciji gdje je mogao da pokaže sve. Takođe, prvi put vidim da u utakmici ti juriš rezultat i ubacuješ tri špica - rekao je Milan.

Dokle ta izjava?! Došli smo na Evropsko prvenstvo posle 24 godine gdje igra pola Evrope, nekvalifikovati se u tom sistemu je katastrofa. Gledao sam juče RTS kad se završila utakmica, gostovao je i Rade Bogdanović, dobro, ali toliko nekih blagih komentara. Toliko u javnosti nekog straha... Zašto to kažem, zato što kad sa svim tim ljudima pričam kad se kamere ugase, vrlo dobro znam šta pričaju i kakvi su im stavovi. Kad se upale kamere toliko malo kritike na račun Piksija, toliko se biraju riječi. Ono što ja stalno pričam, kritika nije nepoštovanje! Imamo pravo da kritikujemo, ako smo tu kad je dobro, ako smo podrška, onda imamo pravo da kažemo i kad nam nešto ne odgovara - rekao je Milan.

Da li je normalno da, u redu je da krijete strategiju od protivnika i od javnosti, a da li je u redu da krijete od onih koji treba da izađu na teren?! Da oni, kako reče Tadić, nisu do sat vremena pred izlazak znali ni ko igra, ni kako igra, na kojoj poziciji, pardon - pitao je voditelj Drago Jovanović.

Ovo što se sve sa Tadićem što isplivava, vidi se da je to urađeno na jedan način... Da se to uradilo tako da mu priđeš, kažeš "vidi majstore, ti si kralj, ali ovako mi treba, daj nešto".... Misliš da bi Tadić izašao? Ne, shvatio bi, ali mora da se priča. Niko to ne komentariše. Piksi stalno između redova priča na taj način da svoje igrače stavlja u drugi plan, omalovažava, kritikuje. Kaže: "Da mogu, stavio bih sebe. Novog Piksija". Ne, izjava selektora je - koga je stavio? Nikog! Nezadovoljan sam ovim igračima, ovo što imam, to je to, nemam bolje. Svi na konferenciji sjede i ćute, niko ništa ne pita zašto je došlo do ovoga - izjavio je glumac, pa naveo:

Ovo što se sad nalazi u reprezentaciji, to je najbolje što Srbija ima. Od Mitrovića, Jovića i Vlahovića nemaš bolje špiceve. Sergej Milinković-Savić, koliko god da kritika dobija ovih dana, on je odličan igrač i može mnogo da pruži. On samo ne igra ono što treba da igra. To je najveći problem naših igrača. Zašto je Lukić igrao gore desno, a Samardžić levo? Nisam stručnjak, ali to su neka pitanja koja bih voleo da čujem, a koja niko nije postavio našem selektoru - rekao je Milan Kalinić, kome je još jedna situacija zapala za oko.Je l' moguće da se produžava ugovor pred Evropsko prvenstvo, to je bila tema u jednoj od emisija, na šta sam ja pitao - šta ako dođe do katastrofalnog rezultata, nezadovoljstva naroda, pritiska svega, a savezu vezane ruke? I upravo smo došli u tu situaciju. Ne možemo da zažmurimo na ono što vidimo. Piksi treba da podnese neki elaborat nama navijačima, zašto smo izgledali najgore i najdosadnije na Evropskom prvenstvu - izjavio je u emisiji "Uranak" on.