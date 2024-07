VJERENIK LAZIĆEVE MAJKE OŽENJEN DRUGOM? Oglasila se zvanična supruga - "Izgleda da će Darko imati batu ili seku..."

Nakon vijesti da su se majka Darka Lazića i njen vjerenik venčali u tajnosti oglasila se i njegova navodna zvanična supruga.

Izvor: instagram/laziccbrankabranka

Majka poznatog pjevača Darka Lazića, Branka Lazić, već neko vrijme uživa u vezi sa svojim izabranikom Draganom Paunovićem, a njihov odnos već neko vrijeme je tama javnosti.

Najprije se mislilo da se par vjenčao, da bi se ispostavilo da je to ipak nije istina, a povodom svih priča koje su kružile u medijima sada se oglasila i izvesna Slađana koja je iznela tvrdnje da je ona Draganova zvanična supruga.

Željela bih da nas Branka Lazić ne vrijeđa i ostavi nas da boravimo u Grčkoj na odmoru bez stresa. Popila je neko veče i poslala poruku sa vrijeđanjem - rekla je Slađana koja je potom aludirala da je Darkova majka u drugom stanju.

Izvor: Instagram/darkolazicoffical

Izgleda da će Darko imati batu ili seku. To će vam već Branka objasniti. Samo želim da provedem ostatak odmora u miru. Kontaktirajte Dragana, samo da me ne vrijeđa ne dira. Imam dosta materijala za familiju Lazić. A to za batu ili seku sam čula od Dragana i Branke, pošto sam bila prisutna dok je dotična pričala sa Draganom preko telefona - rekla je ona, a potom u javnost plasirala fotografije nje i Dragana sa ljetovanja.

Sinoć nismo mogli porodično da večeramo, stalno je bila na telefonu, nije dala Draganu mira. Vratili smo se sa mora, bili smo na večeri u Prokuplju. Pretila je Draganu. Poslali smo poruku njenom sinu - rekla je Slađana, pa otrkila da li je Dragan ostavio Branku.

Jeste. Pošto je stalno negativna i problematična. U Austriji je pravila probleme - rekla je dotična Slađana.

Sa druge strane, Dragan nije želio da komentariše svoj odnos sa Brankom, jer ne želi da se njihova veza dalje medijski eksponira, ali je ipak potvrdio da se oglasila njegova zvanična supruga.

Izvor: instagram/laziccbrankabranka

Slađana Nikolić se zove ta što je vama pisala, mi smo već godinama u braku. Iznervirala se jer ne voli kada me provlače kroz gluposti. Ne želim ništa o tome da pričam i to da komentarišem. Ne želim da me neko provlači kroz priče da meni treba marketing i da ja koristim Darka i Branku zbog reklame. Ja zaista nemam nikakav interes. Što se venčanja tiče, nije ga bilo. Ja sam samo garantovao za nju da je na mojoj adresi, zbog papira. U zaje*anciji sam rekao da će biti svadbe - bio je jasan Dragan.

Povodom saznanja oglasila se i Branka Lazić.

Ja sve to demantujem, nije istina, ne znam ko ovo nama pravi ili hoće da smjesti, ja i Dragan smo zajedno još, volimo se i lijepo nam je. To je moj komentar, sve drugo je laž.