"DARKO MENI NE MOŽE DA NAPRAVI PROBLERM" Oglasio se partner Branke Lazić, PRIJETI TUŽBAMA: istina o odnosu sa pjevačem

Nedavno je odjeknula vijest da se majka Darka Lazića, Branka Lazić udala za svog partnera Dragana Paunovića, zbog čega je pjevač pobjesnio.

Izvor: Kurir

Sada se pojavila informacija da se Darko navodno obračunao sa partnerom svoje majke, a nakon toga oglasio se i Dragan i otkrio šta se dešavalo.

Ne, to je totalna neistina. To isto slobodno možete pitati i Darka i Branku, to uopšte nije istina. Darko i ja smo u dobrim i korektnim odnosima. Darko je uvijek prema meni bio fer, ekstra me je prihvatio od početka moje i Brankine veze i ja sam njega isto prihvatio. Stvarno ne mogu da griješim dušu, za mene nikad lošu riječ nije rekao. To što piše u novinama je čista laž - otkriva Paunović, pa nastavlja:

Izvor: Printscreen

I on nije rekao "Svadbe neće biti...". Izjava koju je on dao je "Boli me k****, ako je majka srećna i ja sam srećan". Naravno uz dodatak da je možda rekao nešto u ljutini, što on demantuje i to da će on meni da napravi problem. Kao prvo on meni ne može da napravi problem, a i to je stvarno neistina. Za ovih godinu dana momak mi nije rekao nijednu lošu reč. Darko je stvarno pozitivan lik, ali ne voli nepravdu. I ako je rekao nešto, to je zato ako ga je nešto iznerviralo. Kao i za vjenčanje... On je bio u Turskoj na moru. I kad je trebao da se vrati, bio mu je promijenjen let. I onda je ispalo to oko vjenčanja i možda je nešto rekao što nije mislio. Stvarno meni nikad ništa pogrešno nije rekao.

Dragan se zatim dotakao navodne izjave "Nikad mu neću ući u kuću":

Ja sam kod Darka u kući bio dva puta. Jednom kad je bila svadba i drugi put kad je bila slava. U kući svekrve nisam bio, odnosno kod Darkove babe, zbog poštovanja. Ni sa kim nisam u svađi i ni sa kim nemam problem. Darko je odličan momak, njegov brat isto i u super odnosima sam sa njima.

Izvor: Printscreen

Paunović zatim otkriva kakvo je to "vjenčanje" zapravo:

Što se tiče mog i Brankinog vjenčanja, papirološki smo završili, da bi mogli da boravimo u Austriji. Zato što ja posjedujem holandski, a ona srpski pasoš. Prijavljeni smo kao partneri. To nije zvanično vjenčanje. Sa Darkom nemam nijednu nesuglasicu, on i ja smo dan-danas mnogo dobri. Stvarno nemam nijednu ružnu reč da mu kažem, niti je on mene zvao da mi zaprijeti. Mi da smo hteli da se venčamo, napravili bismo svadbu. Razgovarali bismo sa Darkom. Branka i ja smo ipak ljudi u godinama i to nam ne priliči. Kad bi pravili tako nešto, naravno da bi naša deca bila tu.

Biznismen se nadovezao i ma Darkovu izjavu da njegovu porodicu koristi za sopstvenu promociju.

Moram da kažem da sam ja nama kupio stan u Beču i da nam je taj papir trebao da bi nam olakšao boravak tamo. Pošto smo već često tamo, jer sarađujemo sa dosta muzičkih kuća, pa da ne spavamo po hotelima. Darko živi ludi život, vozi dobra kola, živi svoj život. Niti mene zanimaju mediji, niti poznanstvo. Ja sam sarađivao sa dosta jakih ljudi iz sveta sporta. Meni marketing ne treba. Da li on ima pare ili nema, to je njegova stvar. Nikad u životu nismo ni pričali o tome, niti je on nešto zahtijevao od mene, niti ja od njega. Jedino što sam mu tražio je da bude na prvoj audiciji u Beču u žiriju. To je bio prvi put. Dalje ja nikada ništa nisam očekivao od njega. Ima svoj posao, ima svoju ženu - priča on dodaje:

Ubuduće svaka sledeća laž koja bude pisana i objavljivana bez moje informacije, taj list biće tužen. Ja nisam političar i ne želim da sada mene zbog mog imena i ugleda bivša Brankina drugarica ocrnjuje u medijima. Ja to više neću da dozvolim. Darko je ipak i navikao na takve stvari, on je estradna ličnost.