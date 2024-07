"ZA SAT ZARADIM 300 EVRA" Jovana Jeremić o prihodima: Ja sam ćerka gazde, novac bira u čije ruke ide

Jovana Jeremić govorila je o novcu i priznala da za sat vremena može da zaradi 200-300 evra.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Voditeljka Jovana Jeremić, koja je nedavno otkrila s koliko godina je izgubila nevinost zbog čega su svi u studiju zanemili, godinama je u medijima. Postala je jedna od naših najpopularnijih voditeljki, a kako ističe svoj posao toliko voli da svojevremeno radila i bez novca.

Kako je jednom prilikom ispričala ne voli da radi kućne poslove, već smatra da je bolje da za to vrijeme radi i zarađuje novac. Za samo sat vremena, kako kaže, uspije da zaradi čak 300 evra, što je ukupno mnogo više od prosječne zarade u Srbiji.

"Uvijek sam bila ćerka gazde i znam da poštujem novac. Neće novac svakog, bira u čije ruke ide i voli ljude koji ga poštuju, ali koji ne zavise od njega. To je filozofija koju me je moj otac naučio, kojeg su uvijek htjele pare. Uvijek je govorio da novac ne smije da mi uzme dušu, da poštujem svaki dinar, da bi me pare voljele. Milion puta mi se dešavalo da mi novac nije prioritet. Posao koji radim ne radim zbog novca, na televiziji sam godinama radila bez dinara, ali su pare izabrale da mi dođu u ruke jer su me uvijek voljele i vole me i dan-danas", rekla je Jovana Jeremić nedavno i dodala:

"Tata mi je uvijek govorio da su uvijek imali para dok sam živjela kod njih, a kad sam otišla gomilica je počela da se smanjuje, ali dobro. Sad sam tu da im pomognem. Trudim se da ne provodim mnogo vremena u kući jer vrijeme u kući je izgubljen novac. Ja sam biznis-žena i za sat vremena više volim da zaradim 200-300 evra nego da oribam kupatilo i usisam kuću jer za to ću platiti ženu 600-700 dinara, jeftinije mi je tako".

Voditeljka uživa u ljubavi s 14 godina starijim biznismenom Draganom Stankovićem, koji ima lanac svojih pekara. Nedavno je u svim medijima odjeknula je vijest da je pogon pekare AS Dragana Stankovića izgorio, a kako je ona rekla, šteta je oko milion i po evra. Ovo je treći put da gori pekara poznatog preduzetnika iz Grocke, drugi put u dva mjeseca, a u požaru je izgubio skoro četiri miliona evra. I Jovana i Dragan su za medije govorili o incidentu.

Pogledajte luks vilu koja nosi Jovanino ime: