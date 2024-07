"TO JE VELIKI NESPORAZUM, OVO JE ISTINA": Breskvica se oglasila poslije haosa oko navodnog koncerta na Tašu

Juče je na mrežama nastao haos zbog koncerta koji je prvobitno zakazan za septembar, a za koji je Breskvica izjavila da je u pitanju deziformacija.

Izvor: Instagram/brrrreskvica/Printscreen

Anđela Ignjatović Breskvica oglasila se, nakon haosa koji je na društvenim mrežama nastao zbog njenog odgovora na pitanje vezano za navodni solistički koncert na Tašmajdanu 6. septembra. Na pitanje o navodnom koncertu ona je rekla da je riječ o dezinformaciji, nakon čega je uslijedio niz komentara i napada, te optužbi da se "od koncerta ograđuje jer je prodato svega nekoliko stolova".

Breskvy pukla 3 stola sto je prodala i sad kao nije ni bio koncert najavljivan. Vazi duso ano ti lakse tako#caosvimapic.twitter.com/lZ3pjYgZUV — mrtva botina (@selenasperson)July 5, 2024

Iako je u nekim medijima u maju najavljen spektakularni koncert mlade zvijezde, kao i cijene karata koje su se našle u prodaji, Breskvica ipak ovu vijest nije nikada potvrdila. Kako je istakla, riječ je o velikom nesporazumu, jer tog solističkog koncerta - nema.

Izvor: efinity.rs

Anđelin odgovor prenosimo u nastavku, u cjelosti: "Imam potrebu i dužna sam da se oglasim povodom velikog nesporazuma vezanog za moj navodni solistički koncert na Tašmajdanu. Da, u pitanju jeste veliki nesporazum, gdje je taj koncert prvenstveno zakazan bez mog znanja. Čim sam za to saznala, odmah sam rekla da to u ovom momentu ne želim da radim jer smatram da za to, jednostavno, nije vrijeme."

"Moja želja jeste da se moj solistički koncert organizuje, ali kada izdam još pjesama, jer ne želim da na svom koncertu pjevam pretežno, već svoje pjesme. Drugo, ovo je period u kom radim doslovno svaki dan i ne bih bila u stanju da se tom koncertu posvetim onako kako bi trebalo, i da svojoj publici priuštim sve ono što smatram da treba, što želim i što zaslužuju", objasnila je i dodala:

"Kada dođe do toga da odlučim da pravim solistički koncert, to ću ponosno i objaviti i najaviti. Izvinjavam se svima koji su dovedeni u zabludu kada je riječ o navodnom koncertu na Tašmajdanu," obrazložila je za Telegraf.