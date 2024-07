ONA JE PRVA OBUKLA TANGE U JUGOSLAVIJI: Milo Đukanović slao avion po pjevačicu - Voljela sam da eksperimentišem

Jasna Milenković Jami otkrila je da je ona prva iz Evrope u Jugoslaviju uvezla do tada nepoznati kroj donjeg veša - tange.

Izvor: Instagram/jamiofficial/printscreen

Jasna Milenković Jami više od tri decenije je na javnoj sceni, a devedesetih godina bila je jedna od najpopularnijih pjevačica, zbog koje je Milo Đukanović slao helikopter i privatni avion. Pored velikih hitova, dugih nogu, Jami će ostati upamćena i kao pjevačica koja je prva ponijela tanga gaće u bivšoj Jugoslaviji.

Pjevačica koja je devedesetih godina ozbiljno žarila i palila gdje god da se pojavi, a i sada radi punom parom, otkrila je kako je došlo do toga.

"Uvijek sam imala hrabrost i ponašala se onako kako se osjećam. Tog momenta kod nas još nije postojao takav donji veš. Sticajem okolnosti bila sam u inostranstvu, tange su se pojavile tamo, meni je bilo zanimljivo, kupila sam nekoliko pari i donijela ovdje. Čak imam i snimke sa jednog nastupa, gdje se po kroju haljine vidjelo da to nije običan donji veš. U to vrijeme bilo je baš šokantno. Voljela sam da eksperimentišem. Nikog nisam dirala samo sam pravila ljudima da bude lijepo. Ali, tad je baš bilo šokantno to ovdje, govorili su 'Jami nosi znak mercedesa'", otkrila je Jami u emisiji "dIvan show" na Kurir televiziji.

Ranije se pisalo da su Jami i Milo Đukanović odnos održavali duže vrijeme, te da je on čak slao privatni avion po pjevačicu kako bi ga redovno posjećivala, ali folkerka nikada nije otkrivala detalje romanse.

"Ja sam bila jedna od najpopularnijih pjevačica u zemlji. On u tom momentu doživljava političko uzlijetanje koje nije moglo da se zaustavi. Ako je hladno vrijeme i snijeg, ne mogu ja kolima za Podgoricu. On je zato slao helikopter i mali avion po mene. Veoma lako sam i brzo stizala na dešavanja koja su tamo bila. Ja kad dođem tamo oni kažu: 'Evo ga, stigao je naš dragulj'. Jednostavno, ja sam bila njihova miljenica neko ko je apsolutno mogao da zadovolji njihov ukus, pogotovo pjevački", rekla je pjevačica svojevremeno o Đukanoviću u emisiji "Bulevar B92".