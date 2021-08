IMA 55 GODINA I DALJE JE NAJBOLJA RIBA NA ESTRADI! Zbog nje su se sportisti TUKLI: Jami se skinula i zapalila mreže

Pjevačici mnogi zavide na vitkoj liniji, ali je i kritikuju zbog jedne stvari!

Pjevačica Jasna Milenković Jami proslavila se devedesetih godina pjesmama "Čokolada" i "Šibica", a osim po pesmama, bila je poznata i po tome što je bila omiljena pjevačica sportista.

Jami je često nastupala na slavljima političara, biznismena, ali i momaka iz svijeta sporta. Jednom prilikom je ispričala da su se za nju u jednom trenutku otimala čak tri košarkaša, a došlo je i do tuče.

Pjevačica danas ima 55 godina, ali je i dalje jednao od najboljih riba na estradi, što je i dokazala fotkama u bikiniju, koje su otkrile njeno zategnuto tijelo, ravan stomak, vitke noge... Pogledajte!

Nakon medijske pauze Jami se ponovo pojavila u javnosti, te se ubrzo našla i na meti kritika zbog intervencija koje je imala na licu, ali kako je ranije izjavila prosto nije željela da stari prirodno.

"Da sam znala da ću svojim pojavljivanjem da dignem toliku prašinu, ja bih se još više pojavljivala. Nemam ništa protiv operacija, zahvata i tako dalje. Posebno ne kada se dešavaju u nekim zrelim godinama. Ako kreneš sa tim, zašto da ne. Ja ne želim da starim prirodno, ja volim kako izgledam i to je moje pravo i moja stvar i nikoga time ne ugrožavam. Svi oni kad me vide uživo pitaju me da li je moguće da sam tako lijepa", ispričala je ranije pjevačica.

