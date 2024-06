SMRŠALA 40 KG I JEDVA IZVUKLA ŽIVU GLAVU! Naša pjevačica bila u depresiji: Operacija je bila jedino rešenje

Pjevačica Indi Aradinović, koja je izgubila pozamašan broj kilograma nakon operacije želuca koju je jedva preživjela, priznala je da je zbog izgleda bila u depresiji.

Izvor: Kurir TV

Prije nekoliko godina pjevačica Indira Indi Aradinović je išla na operaciju želuca tokom koje su nastale brojne komplikacije - borili su joj se za život, ostala je bez slezine, a zakačen je bio i pankreas. Indi je dugo bila u opasnosti, nakon čega je krenuo dug i težak oporavak.

Nakon operacije smršala je 40 kilograma, a potom nastavila da brine o ishrani i redovno trenira, te je dovela svoju liniju do savršenstva. Aradinovićeva ne krije da joj je najveća želja bila da povrati svoj izgled sa početka karijere, te je posavetovala sve žene koje se bore sa kilogramima.

"Ja sam prošla nekoliko faza skidanja kilograma, kretala ispočetka i dokazalo se da je hirurgija u mom slučaju bila najbolji potez. To je sve od čoveka do čoveka, ne mogu da pričam u jednom pravcu, zavisi od osobe, mogućnosti. Možda neko misli da nije dovoljno jak da isprati to sam, a toliko je jak. Ja sam neko ko je skidao više od 25 kilograma treningom, zdravom ishranom, bez hemija, sagorjevača masti... Ali sam ja sklona velikim transformacijama i zaista neko ko je u tom momentu psihički jako pao i tada je hirurgija za mene bila najbolje rešenje" istakla je pjevačica, a onda otkrila i da li je upadala u depresiju.

"Depresivna sam bila malo prije toga, jer zašto se ne dešava nešto. Zašto Indira ne kreneš na trening, izbaciš slatkiše, gazirano? I onda sam bila ljuta na sebe, a depresivna sam bila zbog mog lošeg stanja zdravstvenog, ne zbog izgleda. Ja sam sebi i drugima bila lijepa i sa viškom, ispostavilo se da sam bomba i sa viškom i sa manje kilograma, dobro mi stoji i jedno i drugo. Žena je lijepa na svaki način. Žene ne treba da budu u depresiji i nesrećne što su sa viškom kilograma, samo jako držanje i samopouzdanje treba da imaju", poručila je Indi koja je morala da ide i na hitnu operaciju kada joj je pukao i izlio se silikon u grudima.